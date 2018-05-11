Как правильно сидеть за компьютером, чтобы сохранить здоровую спину 11.05.2018, 9:55

Советы медиков для тех, кто работает в офисе.

С детства мы слышим, что сидеть надо только прямо, поскольку так полезнее для здоровья, и работать в таком положении вроде как удобнее. Но оказывается, что на самом деле это не так, пишет etcetera.media.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА. Для тех, кто далек от темы, работа за компьютером кажется довольно легким занятием. Но, с точки зрения физиологии, все совсем не так. Это большое испытание для человеческого тела, которое эволюционно не приспособлено (и вряд ли скоро приспособится) к подобной деятельности.

Среди самых частых проблем, с которыми сталкиваются офисные работники, целыми днями просиживающие за компьютером – шейный остеохондроз и туннельный синдром.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГРАДУС. Ученые заговорили о вреде положения с прямой спиной при работе за компьютером несколько лет назад. По их словам, сидеть за компьютером как ссутулившись (то есть согнувшись под углом менее 70 градусов), так и с прямой спиной (около 90 градусов) – вредно!

А КАК ПРАВИЛЬНО? Согласно выводам медиков, «правильный» угол – от 120° до 135°. Такую позу мы занимаем, например, в кресле стоматолога: откинувшись на спинку и удобно расположив ноги в горизонтальной плоскости.

ПОДДЕРЖИМ ПОЯСНИЦУ. Нижняя часть спины имеет естественный внутренний изгиб. Дети рождаются с абсолютно ровной спиной, а поясничный изгиб появляется, когда они начинают сидеть. Отсутствие поддержки в этом месте наносит ощутимый вред спине. Стул с поддержкой поясницы помогает сохранить этот естественный изгиб и предупреждает перегрузки.

НОГИ – РОВНО. Когда вы сидите за столом, ступни должны ровно стоять на полу. Если ваши ноги недостаточно длинные для этого, используйте специальную подставку или скамеечку. Это тоже снижает нагрузку на нижнюю часть спины.

ПРЯМЫЕ ЗАПЯСТЬЯ. При наборе текста запястья должны составлять прямую линию с рукой до локтя. Если они неестественно согнуты, возникают болезненные проблемы вроде туннельного синдрома. Избежать его довольно просто – удобнее работать на ноутбуке или купить эргономичную клавиатуру с удлиненной подставкой для запястий.

ДОЛОЙ ПОДЛОКОТНИКИ! При правильной высоте стола, стула и корректной посадке локти будут находиться под комфортным углом в 90 градусов. Как результат, потребность положить руки на подлокотники в принципе не должна возникать. Они только мешают – сталкиваются со столом и провоцируют на то, чтобы опустить стул и тем самым задать ему неправильную высоту. К тому же, опора на подлокотники отрицательно сказывается на плечах и спине.