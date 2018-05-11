На кого направлена новая система начисления штрафных баллов 3 11.05.2018, 11:17

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Обсуждение законопроекта приобрело серьезный размах.

Недавно белорусские автолюбители узнали, что МВД инициирует внесение изменений в Закон "О дорожном движении", пишет abw.by.

Неожиданно обсуждение законопроекта приобрело серьезный размах, и общественность стала пристально следить за развитием событий.

С чего бы такой ажиотаж? Да с того, что по количеству и качеству предложенных новшеств эта попытка представляется если не революционной, то знаковой.

Здесь вам и возможность сдавать на "права" на авто с "автоматом", и забота о водительском удостоверении международного образца, и отдельная категория для водителей квадроциклов. Но самой значимой особенностью проекта закона, на наш взгляд, является система начисления баллов за совершенные правонарушения. Что это за система, на что она направлена и как будет работать?

Почему такие исключения?

Для начала - об исключениях из широкого списка статей Кодекса об административных правонарушениях, которых не коснется "балльная" система. Так, в соответствии с проектом закона баллы не начисляются за совершение следующих проступков:

ч.6 ст.18.12 - управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, VIN-номером либо без такого знака;

ч.8 ст.18.12 - управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативно-правовых актов в области технического нормирования и стандартизации регистрационным знаком;

ст.18.20 - эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ч.5 ст.18.22 - нарушение лицом иных Правил дорожного движения.

Если с основными позициями все понятно, то исключение из балльной системы езды без страховки вызывает определенные сомнения. Нарушение это совершается часто, санкция статьи не самая мягкая, но в систему начисления баллов она не попала.

Как минимум это странно. Мы попытались взять комментарий у людей, имеющих отношения к разработке данного проекта, и после нескольких "перезвоните по номеру такому-то" добрались до старшего инспектора по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анны Банадык. К сожалению, Анна на наши звонки не ответила.

Как надо гонять, чтобы лишиться "прав" по скорости?

Теперь, как говорится, о самом главном - о нарушении скоростного режима. Что касается таких нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами (ч.5-8 ст.18.13 КоАП РБ), то законодатель сделал просто: предложил начислять за это 1 балл независимо от того, насколько водителем была превышена скорость. Ну а если вас остановил непосредственно инспектор ГАИ, тут немного интереснее.

Для понимания обращаемся к проекту закона, а именно к ст.27-1 "Система начисления штрафных баллов", которая расставляет точки над "i".

Это части 1-4 статьи 18.13 КоАП РБ:

Проект закона предполагает следующее:

Теперь беремся за калькулятор. Чтобы гарантированно стать пешеходом на 6 месяцев, водителю потребуется повстречаться с инспектором ГАИ, зафиксировавшим превышение скоростного режима до 30 км/ч, 15 раз в течение года; от 30 км/ч и более - 5 раз; либо быть "повторником" 4 раза в течение года; или 15 раз "засветиться" перед камерой фотофиксации.

Скажем так: нужно сильно постараться, чтобы лишиться права управления транспортным средством на 6 месяцев, как предлагает законодатель. Из чего резюмируем, что проект закона направлен в первую очередь на "беспредельщиков", которым все нипочем, либо на тех, у кого карман позволяет регулярно платить штрафы, - для них жизнь изменится.

Что же касается обычных водителей, то сложно предположить, что они смогут за 12 календарных месяцев насобирать такой букет нарушений скоростного режима или иных правонарушений.

Что по другим нарушениям?

За езду без того же техосмотра (ч.5 ст.18.12 КоАП РБ) санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 базовых величин, а это означает 1 балл в общую копилку.

Попасться инспектору ГАИ 15 раз за не пройденный техосмотр - достижение воистину серьезное, таким похвастать может редкий особо невезучий экземпляр водителя-нарушителя.

Итого

Следить за количеством баллов в вашей "копилке достижений" предлагается посредством специального приложения в интернете, а это, скажем прямо, удобно. Да и в целом рациональное зерно в таких изменениях есть. Может, всяким лихачам задуматься придется, как вести себя на дороге. Набрать пресловутые 15 баллов обычным автомобилистам будет проблематично, это скорее может ударить по таксистам или профессиональным водителям, которые каждый день за рулем. И если такого таксиста еще нужно поискать, то получить 1-2 "письма счастья" в месяц тому, кто каждый день по трассам "наматывает" по 200 км - вполне реально.

"Я нередко езжу в командировки по Беларуси. Бывает, за неделю в три областных центра скатаюсь, - говорит Сергей. - "Письма счастья получаю регулярно, штук 10 в год стабильно. И не потому, что я злостный нарушитель, да и трассы в областные центры хорошо знаю. Просто иногда не заметишь знак о переносной камере или новая какая появится, или в разговоре по телефону (пользуюсь наушником, если что), если напряженный разговор, отвлекусь. Разное бывает. Те, кто каждый день в дороге, в любом случае имеют большую вероятность "попасть". И что теперь? Переписывать после 14-го "письма" штраф на супругу, или что? Зачем создавать напряжение, там, где это не надо?"

В итоге все, как всегда, очень неоднозначно. Мы настаиваем, чтобы при принятии окончательного решения законодатели учитывали все нюансы и различные ситуации. Чтобы потом не пришлось снова что-то исправлять и дорабатывать.