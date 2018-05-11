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Обнародован рейтинг лучших песен в истории

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  • 11.05.2018, 16:40
Джордж Майкл
Фото: EPA

Самым популярным певцом, согласно рейтингу лучших песен, признан Джордж Майкл.

Популярная радиостанция Smooth Radio провела опрос среди своих слушателей и составила рейтинг из 500 лучших песен всех времен, пишет «Новое Время».

На первом месте в топе оказалась лирическая композиция британского поп-исполнителя Эда Ширана – Perfect. В десятку лучших песен в истории также вошла другая песня Ширана – Thinking Out Loud, композиция заняла пятое место. Всего в рейтинг попало четыре песня музыканта.

Второе и третье место в рейтинге досталось Джорджу Майклу и его хитам Careless Whisper и A Different Corner. На четвертом месте оказалась песня Уитни Хьюстон – I Will Always Love You.

Самым популярным певцом, согласно рейтингу лучших песен, признан Джордж Майкл. В топ-500 вошло 20 его песен. За ним следует Элтон Джон, 18 песен которого попали в список. Третьими по популярности оказалась группа ABBA, в рейтинг вошло 15 хитов коллектива.

Топ-10 лучших песен в истории по мнению слушателей Smooth Radio выглядит так:


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