Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко торжественно открыли в Коссово 3 12.05.2018, 13:39

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Фото: svaboda.org

Деньги на памятник белорусы собрали сами.

12 мая в 12 часов на территории мемориального музея-усадьбы Костюшко возле Коссово в Брестской области состоялось торжественное открытие памятника Тадеушу Костюшко, cообщает «Радыё Свобода».

Сбор средств на установку памятника Костюшко был инициирован журналистам Глебом Лободенко. Проект поддержали 690 человек, которые собрали более 22 тысяч белорусских рублей. Имена всех жертвователей будут храниться в музее.

Фото: svaboda.org

Памятник был отлит в Украине по проекту белорусского скульптора Геника Лойко.

Фото: svaboda.org

Тадеуш Костюшко - национальный герой Беларуси, Польши, США, почетный гражданин Франции, руководитель освободительного восстания 1794 года. Родился 4 февраля 1746 года, умер 15 октября 1817 года. Считается одним из самых известных в мире белорусов.

Фото: svaboda.org

Памятники ему стоят в Варшаве, Кракове, Лодзи, Бостоне, Вашингтоне, Детройте. Всего по всему миру - более 200 больших и малых форм. В его честь названы самая высокая гора в Австралии, остров на Аляске, округ в штате Индиана, политехнический университет в Кракове, а также многочисленные площади, улицы, парки разных стран мира.

В Беларуси до сих пор не было ни одного памятника Костюшко, если не считать бюсты на территории американского посольства в Минске и в деревне Малые Сехновичи, где была родовая усадьба.