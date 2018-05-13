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Стало известно, за кого голосовала Беларусь на «Евровидении»

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  • 13.05.2018, 13:10
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Вкусы зрителей и жюри разошлись.

Стало известно, за кого голосовала Беларусь на «Евровидении-2018», пишет nn.by.

Кого на Евровидении-2018 поддержало белорусское жюри?

В его состав вошли певица Искуи Абалян, Алекс Набеев из группы «Атлантика», директор радиостанции «Новое радио» Владимир Богдан, заместитель начальника отдела профессионального искусства Министерства культуры Татьяна Пархамович и руководитель центра по подготовке талантливой молодежи имени Мулявина Светлана Стаценко.

1. Кипр — 12 баллов

2. Австрия — 10 баллов

3. Норвегия — 8 баллов

4. Албания — 7 баллов

5. Чехия — 6 баллов

6. Литва — 5 баллов

7. Словения — 4 балла

8. Дания — 3 балла

9. Австралия — 2 балла

10. Швеция — 1 балл.

А вот белорусские телезрители оценили конкурсантов следующим образом:

1. Украина — 12 баллов

2. Норвегия — 10 баллов

3. Израиль — 8 баллов

4. Дания — 7 баллов

5. Молдова — 6 баллов

6. Чехия — 5 баллов

7. Италия — 4 балла

8. Кипр — 3 балла

9. Венгрия — 2 балла

10. Болгария — 1 балл.

Примечательно, что жюри даже не вспомнило об Украине и Израиле, которые, по мнению зрителей, попали в тройку лучших.


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