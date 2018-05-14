В Нью-Йорке художница создала портреты незнакомцев по их ДНК 14.05.2018, 8:14

Объемные портреты были распечатаны на 3D-принтере.

Художница Хетер Дьюи-Хагборг несколько месяцев собирала в метро, на остановках и в других общественных местах Нью-Йорка жвачки, окурки, волосы и ногти, пишет knife.media.

Подобно криминалисту, она осторожно складывала образцы в стерильные пакеты. В лаборатории Дьюи-Хагборг получила из них ДНК прохожих и с помощью компьютерной программы расшифровала генетическую информацию.

Ей удалось реконструировать фенотип незнакомцев и создать модели их лиц. Затем художница распечатала получившиеся маски на 3D-принтере. По словам Хетер, в проекте Stranger Visions она хотела показать, как много информации о себе мы ежедневно оставляем на улице.