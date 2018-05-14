Семь продуктов, которые дарят бодрость и хорошее настроение 1 14.05.2018, 9:59

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Наш рацион во многом в ответе за наше состояние и успехи.

Если усталость вышла в авангард наших ощущений от жизни – пришла пора пересмотреть ежедневное меню, пишет bigmir.net.

В черном списке

Диетологи и эксперты по аюрведе (древнее учение о здоровой жизни) советуют убрать эти продукты из рациона как минимум на 2 недели.

Картофель относится к энергоотнимающим продуктам. Чтобы избавиться от хронической усталости – минимум блюд из картофеля в ежедневном меню. Еда из холодильника.

Через 4−5 часов приготовленная пища теряет свои полезные свойства и начинает способствовать появлению шлаков в организме. Срок годности нарезанного салата – примерно 30−40 минут.

Разогретая пища

Она снижает уровень энергии в организме и способствует появлению хронической усталости. Продукты, прошедшие длительную термическую обработку (соки, магазинное молоко, соусы), квашеные продукты, консервы и копчености, выдержанные сыры.

При длительной обработке из них постепенно уходила жизненная энергия и в процессе переваривания, они отнимают энергию у нас.

Великолепная семерка

Считается, что источник энергии, которая приходит к нам из пищи, – это солнце, то получается, что фрукты, овощи и злаки питаются солнечной энергией.

Съедая свежие овощи – организм получает солнечную энергию и забывает об усталости. Среди самых энергичных продуктов: орехи (семечки), бобы, йогурт, шпинат, морковь, овсянка, бананы.

Орехи (семечки) обеспечивают поступление в организм магния, который помогает справиться с усталостью мышц. Плюс – в орехах и семечках масса белка, основном поставщике энергии в клетки. Но не забывайте, что орехи (семечки) – настоящая калорийная бомба.

Йогурт (натуральный) пополняет организм бифидобактериями, составляющими главную опору иммунитета и хорошего настроя. Кроме того, йогурт – отличный диетический продукт, запускающий систему пищеварения.

Бобы (чечевица, фасоль, горох) содержат целый кладезь полезных веществ: белка, железа, тиамина, марганца, фосфора. Блюда из бобовых помогут забыть о привычной сонливости и вялости.

Шпинат является превосходным источником витамина С и железа, которое играет решающую роль в борьбе с усталостью.

Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин – вещество, которое в организме человека превращается в энергонаполняющий витамин А.

Овсянка является богатым источником тиамина, недостаток которого приводит к потере аппетита и чувству усталости. Читай также: Твой идеальный завтрак: Какую выбрать кашу

Банан – настоящий склад энергии. Ни один растительный продукт на столь долгое время не заряжает организм энергией (45−60 минут), как банан. При этом его калории составляют легкоусвояемые углеводы – сахароза, фруктоза и глюкоза.