Колбаса, солярка и трактор на запчасти: За что судят директоров в Витебской области 14.05.2018, 12:44

Одного из директоров поймали с поличным прямо в административном здании.

В Витебской области возбуждены уголовные дела сразу против трех руководителей сельхозорганизаций. Задержания произошли в Бешенковичском, Россонском и Ушачском районах. О том, на чем «погорели» чиновники, пишет «Витебский курьер».

В конце прошлой недели милиционеры надели наручники на экс-директора одного из сельхозпредприятий Бешенковичского района. На руководящей должности он проработал всего полтора года, но, как выяснили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, за это время предприимчивый руководитель слил около 5 тонн солярки.

Директор, пользуясь служебным положением, давал указания подчиненным заправлять нерабочую машину и составлять «липовые» документы. И это длилось на протяжении года, — поделился деталями официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Руководитель одного из хозяйств в Россонском районе недавно получил взятку. За вознаграждение он пообещал безработной женщине помочь с трудоустройством. Цена вопроса — бутылка коньяка, 3 палки копченой колбасы и коробка конфет. Виталий Сапроненко конкретизировал, что подношения потянули на общую сумму в 46 рублей. Директора взяли с поличным прямо в административном здании хозяйства.

Еще один громкий случай произошел в Ушачском районе, где также завели уголовное дело на руководителя одного из сельхозпредприятий. Он продал на запчасти комбайн, который был на ходу.