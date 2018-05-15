В Минске в детский сад с утра забрел лось 2 15.05.2018, 9:56

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Необычный случай произошел в микрорайоне Чижовка.

В столичном микрорайоне Чижовка сегодня утром прогуливался лось. Его заметили минчане, спешащие на работу, а также совершавшие утренние пробежки приверженцы ЗОЖ, сообщает tut.by.

Отловить животное удалось на территории детского сада по ул. Ташкентской. Прибывшие на место сотрудники МЧС оцепили территорию детского учреждения.

Лося пришлось усыпить. Как рассказали спасатели, животное доставят в ГП «Фауна города», где он должен прийти в себя, а затем выпустят в лес.