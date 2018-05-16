Подробности массовой аварии в Лиде: автокран был без техосмотра 16.05.2018, 13:26

Транспортное средство принадлежало минчанину.

Редакции «Лидской газеты» стали известны некоторые подробности вчерашнего ДТП на ул. Советской, в котором покатившийся автокран МАЗ повредил 12 автомобилей. Напомним, 70-летний водитель оставил большегруз на передаче и отошел на несколько минут. Неуправляемый автокран покатился, завелся и продолжил двигаться, сминая все на своем пути.

Как сообщили в ГАИ, на данный автомобиль МАЗ, принадлежащий минскому ИП, отсутствовал техосмотр. А водитель не имел права управления соответствующей категории, так как в 2017 году при обмене водительского удостоверения был ограничен медицинской комиссией.

К слову, сегодня максимальная сумма выплаты страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляет не более 10 тысяч евро. Далее виновник ДТП либо добровольно возмещает причиненный ущерб, либо через суд.