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Солиста группы «Би-2» экстренно доставили в больницу

  • 16.05.2018, 17:00
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Певец подавился косточкой от карпа.

Егора Бортника, известного как Лева из "Би-2", доставили в больницу. Курьез произошел по приезде артиста из отпуска. Он подавился костями карпа, приготовленного его женой.

Как артист сам сообщает в своем Instagram, его жена пожарила рыбу. Он не любитель подобных блюд, но ничего другого супруги дома не нашли, так как только вернулись из отпуска. Рыба оказалась настолько вкусной, что певец забыл о том, что в ней есть кости.

Врачи Университетской клинической больницы №1 извлекли из горла две застрявшие кости и отпустили артиста домой. Бортник рассчитывает на жареного ежа в качестве следующего ужина. Ироничное замечание свидетельствует о нормальном расположении духа и состоянии здоровья певца.


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