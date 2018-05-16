10 самых дорогих работ художников из Беларуси
- 16.05.2018, 22:36
Картины художников из Беларуси покупались за многие миллионы долларов.
Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» продана за 85,8 миллиона долларов. Пока это — абсолютный рекорд для работ, написанных теми, кто родился или жил на территории Беларуси. Какие еще картины художников, чья жизнь была связана с нашей страной, покупались за многие миллионы долларов — в топ-10 tut.by.
1. 37 млн 770 тысяч долларов, Казимир Малевич «Мистический супрематизм»
Картина написана в 1920−1920 годах. В 2015 году на аукцион Sotheby’s ее выставляли за 35−45 миллионов долларов. В итоге продали за 37 млн 770 тысяч.
2. 32 млн 800 тысяч долларов, Казимир Малевич «Супрематизм. 18-я конструкция»
"Супрематизм. 18-я конструкция"., 1915 год. Иллюстрация: kazimirmalevich.ru
Картина написана в 1915-м — в год рождения супрематизма. Спустя 100 лет аукционный дом Sotheby’s продал ее за 32,8 миллиона долларов, хотя оценивалась работа в сумму от 30 до 46 миллионов.
3. 28 млн 453 тысяч долларов, Марк Шагал «Влюбленные»
«Влюбленные» на данный момент — наиболее дорогая картина художника. Работа написана в 1928 году. Продали ее в ноябре 2017 года на аукционе Sotheby’s за 28 млн 453 тысяч долларов.
4. 28 млн 165 тысяч долларов, Хаим Сутин «Бычья туша»
«Бычью тушу» продали в 2015 году на аукционе Christie’s. Работа написана в 1923 году «гением из Смиловичей». Считается, что вдохновение для этой экспрессивной картины искал у Рембрандта и ее «Туши быка». Сутин сделал множество «мясных» зарисовок и написал шесть разных «Бычьих туш». Пять из них хранятся в музеях мира, одна — у частного коллекционера, который купил ее за 28 млн 165 тысяч долларов.
5. 18 миллионов долларов, Хаим Сутин «Маленький кондитер»
За такую сумму картина Сутина была продана в мае 2013 года на аукционе Сhristie’s в Нью-Йорке. Работа была объявлена топ-лотом вечера и стала самой дорогой картиной художника. «Эта написанная около 1927 года картина служит своего рода финальной точкой в серии одноименных полотен, созданных художником на протяжении почти десяти лет — времени, за которое он успел превратиться из безвестного художника в знаменитость мирового масштаба», — подчеркивал в пресс-релизе аукционный дом.
6. 17 млн 200 долларов, Хаим Сутин «Портрет мужчины в красном шарфе»
До 2013 года «Портрет мужчины в красном шарфе» был наиболее дорогой картиной Сутина. В 2006 году ее продали на аукционе Sotheby’s за 17,2 млн долларов — тогда произведение стало самым дорогим лотом торгов. Картина написана в 1921 году.
7. 16 млн 830 тысяч долларов, Хаим Сутин «Камердинер»
В 2001 году «Камердинер» был продан за 1,9 млн долларов. В 2015 году сумма увеличилось более чем в 8 раз: на аукционе Sotheby’s картина продана за 16 млн 830 тысяч — это было существенно больше, чем самые оптимистичные прогнозы знатоков.
8. 16 млн 300 тысяч долларов, Марк Шагал «Юбилей»
За такую сумму картина «Юбилей» (1923) была продана в 1990-м году (есть подозрения, что тогдашние 16 млн 300 тысяч долларов стоили больше). Картина написана в золотой период Шагала. На ней изображен его излюбленный сюжет — полет вместе с любимой женой Белой. Такая же картина хранится в музее современного искусства в Нью-Йорке, но называется она «День рождения».
9. 15 млн 600 тысяч долларов, Хаим Сутин «Невеста»
«Невесту» Хаим Сутин написал в 1929 году. На аукционе Christie`s в 2015 году ее оценили в 3−5 млн долларов, но продали в три раза дороже максимальной суммы — за 15 млн 600 тысяч.
10. 14 млн 583 тысяч, Марк Шагал «Три свечи»
«Три свечи» Марк Шагал писал в 1938—1940 годах. В 2016 году ее продали на аукционе Christie’s за 14,583 млн долларов.