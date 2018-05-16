10 самых дорогих работ художников из Беларуси 16.05.2018, 22:36

Картины художников из Беларуси покупались за многие миллионы долларов.

Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» продана за 85,8 миллиона долларов. Пока это — абсолютный рекорд для работ, написанных теми, кто родился или жил на территории Беларуси. Какие еще картины художников, чья жизнь была связана с нашей страной, покупались за многие миллионы долларов — в топ-10 tut.by.

1. 37 млн 770 тысяч долларов, Казимир Малевич «Мистический супрематизм»

Картина написана в 1920−1920 годах. В 2015 году на аукцион Sotheby’s ее выставляли за 35−45 миллионов долларов. В итоге продали за 37 млн 770 тысяч.

2. 32 млн 800 тысяч долларов, Казимир Малевич «Супрематизм. 18-я конструкция»

"Супрематизм. 18-я конструкция"., 1915 год. Иллюстрация: kazimirmalevich.ru

Картина написана в 1915-м — в год рождения супрематизма. Спустя 100 лет аукционный дом Sotheby’s продал ее за 32,8 миллиона долларов, хотя оценивалась работа в сумму от 30 до 46 миллионов.

3. 28 млн 453 тысяч долларов, Марк Шагал «Влюбленные»

«Влюбленные» на данный момент — наиболее дорогая картина художника. Работа написана в 1928 году. Продали ее в ноябре 2017 года на аукционе Sotheby’s за 28 млн 453 тысяч долларов.

4. 28 млн 165 тысяч долларов, Хаим Сутин «Бычья туша»

«Бычью тушу» продали в 2015 году на аукционе Christie’s. Работа написана в 1923 году «гением из Смиловичей». Считается, что вдохновение для этой экспрессивной картины искал у Рембрандта и ее «Туши быка». Сутин сделал множество «мясных» зарисовок и написал шесть разных «Бычьих туш». Пять из них хранятся в музеях мира, одна — у частного коллекционера, который купил ее за 28 млн 165 тысяч долларов.

5. 18 миллионов долларов, Хаим Сутин «Маленький кондитер»

За такую сумму картина Сутина была продана в мае 2013 года на аукционе Сhristie’s в Нью-Йорке. Работа была объявлена топ-лотом вечера и стала самой дорогой картиной художника. «Эта написанная около 1927 года картина служит своего рода финальной точкой в серии одноименных полотен, созданных художником на протяжении почти десяти лет — времени, за которое он успел превратиться из безвестного художника в знаменитость мирового масштаба», — подчеркивал в пресс-релизе аукционный дом.

6. 17 млн 200 долларов, Хаим Сутин «Портрет мужчины в красном шарфе»

До 2013 года «Портрет мужчины в красном шарфе» был наиболее дорогой картиной Сутина. В 2006 году ее продали на аукционе Sotheby’s за 17,2 млн долларов — тогда произведение стало самым дорогим лотом торгов. Картина написана в 1921 году.

7. 16 млн 830 тысяч долларов, Хаим Сутин «Камердинер»

Картина Хаима Сутина «Камердинер» (1927)

В 2001 году «Камердинер» был продан за 1,9 млн долларов. В 2015 году сумма увеличилось более чем в 8 раз: на аукционе Sotheby’s картина продана за 16 млн 830 тысяч — это было существенно больше, чем самые оптимистичные прогнозы знатоков.

8. 16 млн 300 тысяч долларов, Марк Шагал «Юбилей»

Картина Марка Шагала «Юбилей» (1923)

За такую сумму картина «Юбилей» (1923) была продана в 1990-м году (есть подозрения, что тогдашние 16 млн 300 тысяч долларов стоили больше). Картина написана в золотой период Шагала. На ней изображен его излюбленный сюжет — полет вместе с любимой женой Белой. Такая же картина хранится в музее современного искусства в Нью-Йорке, но называется она «День рождения».

9. 15 млн 600 тысяч долларов, Хаим Сутин «Невеста»

Картина Хаима Сутина «Невеста» (1929)

«Невесту» Хаим Сутин написал в 1929 году. На аукционе Christie`s в 2015 году ее оценили в 3−5 млн долларов, но продали в три раза дороже максимальной суммы — за 15 млн 600 тысяч.

10. 14 млн 583 тысяч, Марк Шагал «Три свечи»

Картина Марка Шагала «Три Свечи» (1938−1940)

«Три свечи» Марк Шагал писал в 1938—1940 годах. В 2016 году ее продали на аукционе Christie’s за 14,583 млн долларов.