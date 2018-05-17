В Гомеле появился огромный портрет девушки из шишек 17.05.2018, 10:41

Гомельчанин работал над портретом два дня.

Пациент Гомельской городской клинической больницы №3 выложил портрет девушки из шишек.

Информация об этом размещена на сайте издания "Гомельские ведомости".

По информации издания, фото сделано с седьмого этажа больницы. На снимке, который прислали читатели в редакцию, - женский портрет внушительных размеров.

По всей видимости, утверждают очевидцы, таким необычным образом парень изобразил свою девушку. Сообщается, что над портретом молодой человек работал два дня.