Как в Беларуси будут расти цены на бензин 1 18.05.2018, 9:51

Копеечная тактика повышения цен на автомобильное топливо рискует стать непрерывной.

Причина – продолжающийся рост цен в России, на которые сейчас ориентируются белорусские ценники, а также растущие цены на нефть, пишет обозреватель Белрынка Татьяна Маненок.

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко 13 мая в эфире телеканала СТВ рассказал о принятой в стране стратегии повышения цен топлива, которая нацелена на их сближение с российскими ценами. «Мы идем синхронно с нашими коллегами из Российской Федерации, сегодня такая стратегия», — сказал он.

Почему белорусские цены на топливо должны быть максимально приближены к российским, — понятно. Если они заметно ниже, чем в России, это оборачивается серьезными финансовыми проблемами для НПЗ, автозаправочного бизнеса и белорусского бюджета. В этой ситуации российские компании – владельцы АЗС в Беларуси теряют интерес к белорусскому рынку теряют интерес, — они не завозят топливо из России: это перестает быть выгодным бизнесом. И загружают свои АЗС здесь не российским, а белорусским топливом. А это снижает объем белорусского экспорта нефтепродуктов, из-за чего бюджет Беларуси теряет экспортные пошлины — один из важнейших на сегодня валютных источников.

Новые ценники уже никого не удивляют

В стремлении сравняться с российскими, цены на автомобильное топливо в Беларуси теперь меняются практически еженедельно.

В этом году рост цен начался с 8 февраля с подорожания в среднем на 1,6%. В марте он ускорился: с 10 марта топливо подорожало в среднем на 1%, с 15 марта — на 0,76%, с 24 марта — на 0,76%, с 30 марта — на 0,75%. С 4 апреля цены выросли в среднем на 0,75%, с 14 апреля 2018 г. бензин АИ-92 подорожал на 0,79%, АИ-95 — на 0,74% (дизельное топливо тогда подешевело на 0,72%).

Но с 27 апреля цена на дизельное топливо снизилась на 0,73%, а цены на бензины не изменились. Причиной «передышки» стала резкая девальвация российского рубля: 9 апреля российский рубль упал к доллару почти на 4%. Как следствие, 10 апреля девальвация белорусского рубля к доллару и евро стала крупнейшей с 3 февраля 2016 года: курс белорусского рубля к доллару упал на 2,54%, к евро – на 2,69%, а к российскому укрепился на 3,22%.

Слабый российский рубль резко удешевил стоимость бензина в долларовом эквиваленте, из-за чего розничная цена на дизтопливо ценам на приграничных АЗС приблизилась к российским. В течение недели паника на фондовом и валютном рынке улеглась, а по итогам апреля индекс Московской биржи даже вырос на 1,8%. Кстати, вытащили на себе рост российского рынка акции нефтегазового сектора на фоне бурно растущей в апреле цены на нефть.

Как результат, в мае цены на автомобильное топливо в Беларуси продолжили рост. С 12 мая и с 15 мая цены на бензин и дизельное топливо были повышены на 1 копейку. Понятно, что рост цен продолжится и дальше. Ведь пока неоднократные подорожания обернулись ростом цен примерно на 8%. Не проще ли было сделать это за один-два «шага», чтобы получить тот же эффект? Нет, правительство решило иначе. «Нами была задекларирована политика сдержанного роста либо понижения цены», — отметил И. Ляшенко.

Помогает мировая конъюнктура

Можно сказать, что пока белорусские ценники «отыграли» (правда, с небольшим «довеском») лишь повышение акцизов, которые в первом полугодии увеличились на 5%. Во втором полугодии акцизы повысят еще на 5%.

Между тем, как отмечают в «Белнефтехиме», налоги в стоимости белорусского топлива составляют около 10%, а 80% стоимости — это цена нефти. В этом году цены на нефть продолжают стремительно расти. За январь–март 2018 года средняя цена на нефть марки Urals увеличилась до 65,22 доллара за баррель против 52,04 доллара за аналогичный период 2017 года. В апреле бурный рост нефтяного рынка усилился: цена выросла еще примерно на 10%. И этот рост в белорусские ценники не включен. Белорусским НПЗ нужно компенсировать издержки повышения цен на нефть за счет собственной экономики. Пока конъюнктура помогает им в этом.

Экспорт белорусских нефтепродуктов в январе-феврале 2018 года увеличился на 42,7% – до 2,26 млн. тонн. При этом в стоимостном выражении он вырос в 1,7 раза – до 1,131 млрд. долларов. Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов составила 500 долларов за тонну, что на 16,9% выше, чем в январе-феврале 2017 года.

Второй важный для Беларуси фактор – импорт российских нефтепродуктов. Чем больше российского моторного топлива приходит на белорусский рынок, тем больше нефтепродуктов Беларусь может экспортировать. Это позволяет снизить объем нерентабельных поставок белорусского горючего на внутренний рынок и нарастить экспортные продажи, что выгодно для НПЗ и для белорусского бюджета (растет объем экспортных пошлин на нефтепродукты).

В Беларусь из России в январе-феврале 2018 г было поставлено 669,3 тыс. тонн нефтепродуктов — на 45,1% больше, чем за такой же период 2017 года. При этом средняя цена импортируемых нефтепродуктов подорожала лишь на 10,3% — до 366 долларов за тонну.

По мере роста цен на нефть переработка на НПЗ становится также более привлекательной. По оценкам российских экспертов, маржа переработки в начале 2018 года составляла в среднем по России 4,2 долларов на баррель против 3,1 долларов в 2017 году. Можно предположить, что маржа переработки белорусских НПЗ на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры также выросла.

Вдогонку за российскими ценами

В России в 2017 году рост цен на бензин почти в 3 раза превысил темпы инфляции — рост цен составил 7,3% при инфляции 2,5%. В 2018 году рост топлива продолжается, и, по оценкам экспертов, по итогам года он вновь может превысить инфляцию.

Центробанк России прогнозирует инфляцию на 2018 год на уровне 3-4%. За апрель топливо подорожало на 1,4% — втрое больше общего индекса потребительских цен (0,4%). В целом с начала года, по данным на конец апреля, бензин в РФ подорожал на 1,8%, дизтопливо — на 2,7%.

Кстати, даже белорусам стало выгодно поставлять топливо на российский рынок. В январе-марте поставки белорусских нефтепродуктов в РФ выросли на 59% до 15,3 тыс. тонн. При этом валютная выручка от экспорта увеличилась на 50% до 11,4 млн. долларов.

Причин ускорившегося роста цен на топливо в РФ несколько: это традиционные весенние ремонты на НПЗ, увеличение ставок акцизов на топливо с начала года. (В России налоговая составляющая — акциз, налог на добавленную стоимость и налог на добычу полезных ископаемых — в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет около 65%). Кроме того, для российских нефтяных компаний с ростом цен на нефть экспорт нефтепродуктов стал более выгодным, чем поставки на внутренний рынок. В марте они увеличили экспорт топлива, снизив поставки на внутренний рынок, это привело к созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены.

Эксперты сходятся в том, что в России для замедления роста цен на бензин необходимо, во-первых, увеличить объемы топлива на внутренний рынок и, во-вторых, снизить акцизы. С этим согласна и Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), которая совместно с Минэнерго уже подготовила приказ об увеличении минимального норматива продаж на бирже бензина (с 10% до 15% от объема производства) и дизельного топлива (с 5% до 7,5%).

«Мы подумаем о снижении акцизов, прежде всего потому, что акцизы в последние годы были главной причиной, провоцирующей рост цен на нефтепродукты», — заявил глава ФАС Игорь Артемьев 25 апреля. Однако снизить ставки в два-три раза, как предлагают нефтетрейдеры и аналитики, нереально — от акцизных поступлений очень сильно зависят региональные бюджеты. Поэтому ФАС есть альтернативное предложение — ввести механизм гибких ставок, меняющихся в зависимости от цены на нефть и нефтепродукты.

Однако эксперты сомневаются, что эту идею поддержит Минфин. Дискуссия может затянуться на многие месяцы или даже годы. А с 1 июля 2018 года акцизы на топливо в РФ опять повышаются — на 0,5 рубля на литр, как и в начале года.

К тому же, вполне вероятно, что мировые цены на нефть еще не исчерпали весь потенциал роста. Аналитики Bank of America не исключают повышения нефтяных котировок в 2019 году даже до 100 долларов за баррель. Значит, экспорт будет оттягивать все новые объемы топлива с российского рынка и таким образом стимулировать рост внутренних цен на бензин. Эксперты считают, что в России, скорее всего, топливо продолжит дорожать до осени, когда наступит сезонное снижение спроса. К тому времени бензин может подорожать до 50 рублей за литр.

Впрочем, в России возможностей для сдерживания ценников потенциально больше, чем в Беларуси. Отметим, что стоимостной экспорт российской нефти в январе-марте 2018 года вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 21,2% и составил 28,2 млрд. долларов, хотя физический объем экспорта нефти снизился на 1,5% – до 61,64 млн. тонн. При этом доходы России от экспорта нефтепродуктов в январе-марте 2018 года выросли на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 19,2 млрд. долларов. Доходы от продажи бензина увеличились на 44,7%, до 807 млн. долларов, продажи дизельного топлива – на 27,9%, до 7,9 млрд. долларов.