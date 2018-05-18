«Репортеры без границ» выступили в защиту белорусских журналистов 18.05.2018, 11:19

Международная организация призвали власти прекратить преследование независимых журналистов.

Остановить усиление судебного и финансового преследования независимых журналистов призвала белорусские власти международная организация «Репортеры без границ», передает «Радыё Свабода».

В сообщении, распространенном 18 мая, отмечается, что с начала 2018 года журналистов штрафовали не менее 48 раз; в основном пострадали сотрудники телеканала «Белсат», который вещает из Польши (46 раз).

Например, только за неделю с 8 по 14 мая за работу без аккредитации при Министерстве иностранных дел Беларуси было наложено не менее 10 штрафов. Для сравнения, за весь 2016 год журналистов штрафовали 10 раз, 2017-й - 69 раз.

В частности, в прошлом году гомельского независимого журналиста Константина Жуковского, который сотрудничает с «Белсатом», штрафовали 10 раз, в этом году - уже восемь (на 2.300 евро). За последнюю неделю Жуковский получил уже пятую повестку в суд.

«Репортеры без границ» указывают на «порочный круг»: преследования заставляют независимые СМИ работать из-за рубежа, но журналистов штрафуют, если они не имеют аккредитации при МИД. При этом «власти отклонили многочисленные просьбы» «Белсата» о разрешении открыть в Минске бюро и аккредитации корреспондентов». В результате журналисты вынуждены работать нелегально, имеют проблемы с безопасностью и получением официальной информации.

«Увеличение в геометрической прогрессии количества штрафов, наложенных с начала года, свидетельствует о целенаправленной кампании с целью заставить замолчать журналистов Белсата», - заявил руководитель отдела «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Йохан Бир.

По его словам, международные партнеры Беларуси должны немедленно оказать давление на власти, чтобы положить конец судебному и финансовому преследованию независимых журналистов. «Требование об аккредитации для иностранных СМИ должно быть отменено», - подчеркнул Бир.

Беларусь занимает 155-е место среди 180 стран в индексе свободы СМИ «Репортеров без границ».

Ранее Европейская федерация журналистов также заявила, что условия работы журналистов в Беларуси сегодня не могут считаться свободными и что власти Беларуси ведут репрессивную кампанию против журналистов-фрилансеров, которые сотрудничают с зарубежными СМИ.

Напомним, 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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