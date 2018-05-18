«Стоят пожилые люди и последними словами клянут Лукашенко»3
- 18.05.2018, 12:21
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Чем живет Оршанский район.
Весной прошлого года Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша. Журналисты «Салідарнасці» проверили, чем живет регион спустя год.
Город, где проживает 115 тысяч человек, внешне не похож на населенный пункт, который необходимо восстанавливать из руин. Впрочем, ситуация эта довольно типична для Беларуси: вылизанный центр города выглядит лучше, чем местные жители. Здесь, как и многие по всей стране, недовольны зарплатами.
– 250-350 рублёў – гэта хіба заробак? Многія сем’і жывуць толькі за кошт таго, што мужыкі ездзяць на заробкі ў суседнюю Расію. Хоць там плацяць ужо не так, як раней, але ў нас яшчэ горш. Па пакупкі ездзяць у Смаленск – скідаюцца на аўтобус, таму што там танней, – рассказывает местный житель Геннадий Шепелев.
Год назад разработали проект «модернизации» Инструментального завода, который, по словам его руководства, застрял в 70-х. На эти цели предполагалось направить около 60 млн долларов. Продолжают вкладываться деньги и в Оршанский льнокомбинат. В «модернизацию» предприятия уже вложили около 140 млн долларов.
Впрочем, не все в городе уверены в светлом будущем льнокомбината. Лукашенко около 20 лет «поднимает» предприятие, «но все никак поднять не может», отмечают в Орше.
Барань и Болбасово: «Восстановление из руин? Еще не начинали»
В 11-тысячной Барани диктатор побывал год назад, посетив на Пасху местную церковь. Перемены в глаза здесь не бросаются. Последние новости с градообразующего ОАО «Техника связи» (при СССР это был режимный завод «Красный Октябрь») противоречивы. В сентябре прошлого года Госконтроль выявил на предприятии приписки продукции на сумму 120100 рублей.
В ноябре премьер-министр Андрей Кобяков посетил завод, где обсудил возможность реализации инвестиционного проекта. На начало этого года на предприятии были четыре вакансии со средней зарплатой в 500 рублей.
Не ощутили перемен и в городском поселке Болбасово.
– Восстановили ли наш поселок из руин? Еще не начинали! – говорят местные жители. Затем указывают в сторону: «Вот только остановку сделали новую».
Большинство местных жителей так или иначе связаны с находящимся здесь Оршанским авиаремонтным заводом. Но предприятие в последнее время переживает тяжелые времена.
После того как самолет украинского бизнесмена Вячеслава Богуслаева не выпустили из аэродрома в Болбасово, ПАО «Мотор Сич» заявило о готовности вернуть акции авиаремонтного завода белорусским властям. Напомним, недавно на его руководство завели уголовное дело.
«Многія ездзілі на працу ў Маскву, набраліся там рознай дурасці»
Программа социально-экономической перезагрузки Оршанского района рассчитана до 2020 года. Летом прошлого года Лукашенко заявил: «На примере Орши мы должны показать, как будем развивать регионы». Но местные жители критично настроены по отношению к властям. При общении с ними становится очевидно, что «тунеядский» протест весны 2017 года в Орше не был случаен.
– Людзі вельмі незадаволеныя. Мая цешча далёкая ад палітыкі і была шакаваная тым, што пачула ў чарзе на пошце. Стаяць пажылыя людзі і апошнімі словамі клянуць Лукашэнку! А адзін мужчына нават згадаў яго малодшага сына! І гэта пенсіянеры казалі! – рассказал местный житель Геннадий Шепелев.
От Орши до границы с Россией около 50 километров. Наверное, этим объясняется то, что на улицах города встречаются люди в майках с изображениями Путина и символкой ЛДПР.
– Пророссийские настроения здесь очень сильны, – говорят местные жители.
Художник Алесь Пушкин рассказал о настроениях в местечке Бобр, что в 80 километрах от Орши.
– Многія ездзілі на працу ў Маскву, набраліся там рознай дурасці, – рассказал художник.
По его словам, в местной милиции с прошлого года лежит его заявление о том, что один из соседей при свидетелях угрожал поджечь его дом:
– Так і сказаў: калі Беларусь уступіць у НАТА, тваю хату, Пушкін, першай спалім! Ёсць тут у нас свой Юзік, які з надзеяй чакае на рускія танкі.
Художник убежден: прийди сюда Россия, очень многие его земляки в один момент встанут под российский триколор. По его мнению, идея «русского мира» достаточно сильно укоренились в умах многих жителей восточной Беларуси:
– У Крупках маса машын з георгіеўскімі стужачкамі. І людзі лічаць, што гэта нармальна. У царкве пытаешся: «Навошта вы тут, бацюшка, павесілі Матрону Маскоўскую? Хай яе ў Маскве вешаюць. А давайце выяву нашай святой павесім». А ён лыпае вачыма, не разумее, пра што я. Дваццаць гадоў тлумачу нашаму бацюшку, што тут Беларусь – іншая краіна, што ў нас свае святыя, што мы – іншыя. Ро
На следующий день, словно в подтверждение услышанного от Алеся Пушкина, на выезде из Болбасово журналисты увидели развевающийся российский флаг.
– Это Слава, наш местный житель, – пояснил сосед.