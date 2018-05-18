Сотни жителей борисовских Новосад выступили против строительства завода 18.05.2018, 17:59

Сельчане возмущены возможным строительством завода вблизи их жилья.

Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду «Производства удобрений из отходов животноводства» в Борисовском районе получилось бурным, пишет сайт ex-press.by.

На обсуждение в Дом культуры РУП «Четырнадцать» пришли 267 жителей деревни Новосады. Все они высказались против строительства завода удобрений, которое должно начаться вблизи их жилья на производственных площадях бывшего асфальтобетонного завода.

Источником сырья для нового предприятия должны стать лагуны свинокомплекса в Лошнице, а также другие свинокомплексы Минской области.

Уточним, что лагунами называются не только морские заливы на коралловых островах, но и вырытые в земле котлованы, где собирается жидкий навоз.

Жители деревни потребовали от представителей райисполкома внести в протокол обсуждения итоги голосования, которым они выразили свое отношение к строительству. Абсолютно все жители проголосовали против.

В обсуждении участвовали представители заказчика (ООО «Интроактив») и проектировщика (ООО «ИПМ-консалт»). Однако их аргументы не убедили собравшихся в зале.

В результате комиссий райисполкома было принято решение о приостановлении процедуры общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта «Производства биоудобрений из отходов животноводства» для того, чтобы установить расчетный размер санитарно-защитной зоны вокруг предприятия.

Собрание в Новосадах состоялось еще в конце апреля, а неделю назад, 11 мая, ООО «Интроактив» направило письмо в Борисовский райисполком, в котором не возражает против приостановления процедуры отчета об ОВОС, и, тем не менее, сообщает, что изменения в предпроектную документацию вноситься не будут.

Окончательное решение по этому поводу должны принять Министерство охраны окружающей среды и Министерство здравоохранения.