В Сети появилось видео с места авиакатастрофы на Кубе 2 18.05.2018, 21:44

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Boeing 737 потерпел крушение через несколько минут после взлета.

В сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737 на Кубе. Видео опубликовано на канале Cibercuba.

На кадрах заметны черные клубы дыма над местом аварии неподалеку от взлетной полосы аэропорта Гаваны.

Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он следовал рейсом из Гаваны в Ольгин.

По разным оценкам, на борту, помимо экипажа лайнера, находились от 104 до 107 пассажиров.