закрыть
18 мая 2018, пятница, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Белорусские хоккеисты отметили вылет из элиты

11
  • 18.05.2018, 22:05
  • 1,596

Игроки сборной Беларуси посидели с тортом, водкой и виски.

В Instagram-stories Андрея Степанова появилось совместное фото с Александром Кулаковым и двумя участниками ЧМ-2018 в Дании, Евгением Ковыршиным и Владимиром Денисовым, за столом с тортом, водкой и виски, пишет «Трибуна».

На это обратил внимание пользователь Twitter Егор Тубелевич.

На данный момент публикация Степанова удалена. Сборная Беларуси на ЧМ-2018 вылетела из элитного дивизиона.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко