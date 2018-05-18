Фотофакт: Белорусские хоккеисты отметили вылет из элиты

Фотофакт: Белорусские хоккеисты отметили вылет из элиты11
- 18.05.2018, 22:05
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Игроки сборной Беларуси посидели с тортом, водкой и виски.
В Instagram-stories Андрея Степанова появилось совместное фото с Александром Кулаковым и двумя участниками ЧМ-2018 в Дании, Евгением Ковыршиным и Владимиром Денисовым, за столом с тортом, водкой и виски, пишет «Трибуна».
На это обратил внимание пользователь Twitter Егор Тубелевич.
На данный момент публикация Степанова удалена. Сборная Беларуси на ЧМ-2018 вылетела из элитного дивизиона.