Фотофакт: Белорусские хоккеисты отметили вылет из элиты 11 18.05.2018, 22:05

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Игроки сборной Беларуси посидели с тортом, водкой и виски.

В Instagram-stories Андрея Степанова появилось совместное фото с Александром Кулаковым и двумя участниками ЧМ-2018 в Дании, Евгением Ковыршиным и Владимиром Денисовым, за столом с тортом, водкой и виски, пишет «Трибуна».

На это обратил внимание пользователь Twitter Егор Тубелевич.

На данный момент публикация Степанова удалена. Сборная Беларуси на ЧМ-2018 вылетела из элитного дивизиона.