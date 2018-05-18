Фотофакт: Гродно подтопило, а в Слониме выпал град
- 18.05.2018, 22:35
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Сильный дождь подтопил не только столицу.
В пятницу вечером в Гродно прошел сильный дождь. Улицы в центре города традиционно затопило, сообщает портал hrodna.life.
А вот жители Слонима делились в социальных сетях фотографиями сильного града, который прошел в городе во второй половине дня.
Кстати, сильный дождь подтопил и столицу. Минчане в соцсетях публиковали фото и видео последствий непогоды. Пробки на дорогах Минска оценивались в 10 баллов.