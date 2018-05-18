«Это безумие»: В соцсетях обсуждают новую звуковую иллюзию 18.05.2018, 22:40

В Сети обсуждают новую звуковую иллюзию, видеоролик с которой набрал больше 300 тысяч просмотров за два дня.

На записи можно услышать одно из двух слов — либо brainstorm ("брейнсторм"), либо green needle ("грин нидл"). Согласно описанию, вы слышите то слово, про которое думаете в момент включения записи, передает ria.ru.

Споры по поводу звуковых иллюзий стали новым трендом социальных сетей после недавней публикации на Reddit ролика, в котором часть пользователей слышала слово "Янни", а часть — "Лорел".

Короткая аудиозапись стала такой популярной, что ее обсудили даже в Белом доме в США.

В комментариях к ролику со словами brainstorm и green needle многие отмечают, что эта иллюзия "намного лучше, чем про Янни и Лорел". Некоторые пытаются анализировать конкретные звуки в двух словах, а кое-кто просто говорит, что "это безумие".

На портале Cnet предположили, что мы можем услышать сразу два слова, во-первых, из-за низкого качества звука, а во-вторых, из-за прайминга, или фискирования установки, — психологического эффекта, при котором человек обрабатывает воздействие заданного стимула в соответствии с информацией, полученной перед этим.