В результате крушения самолета в Гаване погибли кубинцы и иностранцы 1 19.05.2018, 8:18

1,542

Фото: Roberto Garaycoa Martínez / Facebook

На борту самолета находились, включая экипаж, - 105 человек.

Среди жертв авиакатастрофы в Гаване есть как кубинцы, так и иностранные граждане, сообщает кубинское официальное издание Granma. На борту самолета Boeing 737, которые разбился 18 мая, находилось не менее пяти пассажиров-иностранцев. Иностранными гражданами также были все девять членов экипажа.

Абсолютное большинство погибших пассажиров – кубинцы. При этом власти Кубы не уточняют, граждане каких именно иностранных государств находились на борту самолета.

Власти также уточнили, что общее количество людей, которые находились на борту, включая экипаж, - 105 человек. Среди них пятеро детей, в том числе один младше двух лет.

Ни МИД Кубы, ни государственная авиакомпания по состоянию на вечер пятницы информацию о гражданстве пассажиров и членов экипажа не предоставили.

Как сообщалось, 18 мая в аэропорту Гаваны Хосе Марти потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. Вскоре после взлета он упал на поле неподалеку от взлетной полосы и загореля. Ранее сообщалось, что на борту находились 113 человек: 104 пассажира, в том числе пятеро детей, и девять членов экипажа.

Большинство из них погибли. Троих человек госпитализировали в критическом состоянии.

Самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин. По предварительной информации, лайнер принадлежал небольшой мексиканской авиакомпании Damojh и был арендован кубинским государственным авиаперевозчиком Cubana de Aviacion.