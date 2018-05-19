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В воскресенье потеплеет до +21

  • 19.05.2018, 12:25

Синоптики также обещают отсутствие дождей.

До 21 градуса тепла и без осадков ожидается в Беларуси 20 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ветер северный умеренный, по восточной половине страны порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 3-8 тепла, по юго-востоку - до 9-11 градусов.

Во второй половине дня воздух прогреется до 16-21 градуса.


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