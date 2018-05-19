Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в Евролиге 19.05.2018, 12:41

Фото с сайта pressball.by

Сегодня белоруски сыграют со сборной Словакии.

Женская сборная Беларуси по волейболу выездным матчем со Словакией в Попраде стартует сегодня в очередном розыгрыше Европейской лиги.

Перед стартом нового сезона этот турнир преобразован в два дивизиона: "золотой" и "серебряный". На такой шаг Европейская конфедерация волейбола пошла, чтобы увеличить зрелищность матчей, пишет БелТА.

Белорусские волейболистки выступают в самом престижной - "золотой лиге". Этого права они добились как одна из лучших команд чемпионата Европы 2017 года, где команда заняла седьмое место, а в Евролиге в прошлом сезоне финишировала шестой.

Главный тренер команды Петр Хилько для участия в турнире удачно подобрал состав, в котором сочетается опыт и молодость: вместе с опытными Анной Калиновской, Татьяной Маркевич на площадку в матчах Евролиги выйдет и 18-летняя Анна Гришкевич, заявившая о себе по выступлениям в еврокубках за "Минчанку".

Матч в Попраде в группе С стартует в 16.00. Также в этом квартете сильные сборные Чехии и Испании встретятся между собой сегодня в Гвадалахаре. Победитель группы выйдет в "финал четырех", который состоится 14-15 июня.