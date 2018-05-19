Главный тренер «Динамо-Брест»: Мы заслужили трофей, завоевав его в тяжелой борьбе 2 19.05.2018, 22:15

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Сергей Ковальчук

Футболисты проявили характер.

И.о. главного тренера брестского "Динамо" Сергей Ковальчук поделился с «Прессболом» мнением о матче финала Кубка Беларуси с БАТЭ (3:2):

- Рад, что проявили характер. Хочу поздравить всех болельщиков. Мы заслужили трофей. Завоевали его в очень тяжелой борьбе. А с БАТЭ отыгрываться по ходу матча — очень тяжелая задача. Но мы молодцы — проявили характер. Никто не скажет, что победили незаслуженно, — сказал Ковальчук после матча.