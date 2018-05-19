Брестское «Динамо» одержало волевую победу над БАТЭ в финале Кубка Беларуси 4 19.05.2018, 20:47

Фото: tut.by

Брестские футболисты в третий раз завоевали Кубок Беларуси.

Брестское «Динамо» в третий раз в истории и второй год кряду завоевало Кубок Беларуси. В финальном матче в Могилеве брестчане одержали волевую победу над БАТЭ — 3:2, сообщает «Прессбол».

БАТЭ — Динамо Бр — 2:3

Могилев. 19 мая. Стадион "Спартак". 18.30. Билет — 3—6 рублей.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), Е.Романов, В.Малютин (оба — Могилев); В.Шимусик (Осиповичи), С.Лобацевич (Витебск).

Инспектор — О.Чикун (Столбцы).

Делегат БФФ — И.Цаплюк (Минск).

БАТЭ: Щербицкий — А.Филипович, Яблонский, Волков, Володько — Бага, Драгун — Стасевич (к), Глеб (Скавыш, 79),

Иванич — Сигневич.

Запасные: Чичкан, Василевич, Шкурдюк, Малькевич, Березкин, Мухамедов.

ДИНАМО: Гутор — Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Витус — Осучукву, Седько (Ж.Филипович, 71) — Савицкий, Милевский, Нехайчик — Готал (Фамейе, 71, Василюк, 91+).

Запасные: Павлюченко, Лебедев, Залеский, Кириленко.

Голы: 1:0 — Иванич (13, пас — Бага). 1:1 — Милевский (34, пас — Готал). 2:1 — Иванич (49, пас — Стасевич). 2:2 — Фамейе (74, пас — Савицкий). 2:3 — Нехайчик (89)

Предупреждение: Скавыш (86), Милевский (95+).