С кого берут пример хамоватые руководители в регионах? 6 21.05.2018, 12:27

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Бунт рабочих в Слонимском районе вскрыл серьезные проблемы в отношениях власти и населения.

«Рыба гниет с головы», – так прокомментировала в программе «Размова» телеканала «Белсат» журналистка Татьяна Смоткина скандальную забастовку работников агрохозяйства «Новодевятковичи» в Слонимском районе, которые возмутились маленькими зарплатами и прежде всего хамским поведением руководителя предприятия.

По ее словам, такое отношение к подчиненным в Беларуси повсюду, а пример берется с манер Александра Лукашенко.

Напомним, что забастовка механизаторов под Слонимом началась 16 мая. Работники РУСП «Новодевятковичи» в Слонимском районе восстали против своего руководства и отказались выполнять работу.

Главное требование бастующих – отставка руководителя РУСП «Новодевятковичи» Владимира Окулича.

По словам рабочих, руководитель хозяйства позволяет себе оскорбления в адрес подчиненных, задерживает зарплаты, угрожает недовольным увольнением. Рабочие отказываются выходить на смену при теперешнем руководстве.

Глава Слонимского района Геннадий Хомич поинтересовался, почему люди не хотят работать под руководством Владимира Окулича.

«Неоднократно обзывался нецензурными словами, был в алкогольном опьянении»,

«Руководитель наш не умеет с людьми работать и по-человечески разговаривать, обзывает людей, особенно женщин»,

«Нам надо хорошее отношение к людям»,

«Нас здесь за людей не считают. Мы с этим директором работать не будем: он нас не уважает. Все — коллектива нет»,

«А как он женщин, специалистов, молодых девушек унижает?! Вы бы послушали, что он на них говорит», — возмущенно высказывалась женщина в зале.

«Он нам вчера сказал, что будет здесь работать, даже если мы умрем», — ответили рабочие сельхозпредприятия.