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В минском «Динамо» будет играть Андрей Костицын

  • 21.05.2018, 17:58
Андрей Костицын

Прошлый сезон белорусский хоккеист провел в китайском «Куньлуне».

За минское "Динамо" в будущем сезоне будут выступать братья Андрей и Сергей Костицыны. Сначала, в начале мая, белорусский хоккейный клуб подписал контракт с 31-летним Сергеем, а 21 мая стало известно о контракте с 33-летним Андреем, он рассчитан на один год, сообщает пресс-служба ХК "Динамо-Минск".

Прошлый сезон Андрей Костицын провел в китайском "Куньлуне", в 22 матчах забросил 3 шайбы и сделал 10 голевых передач. Последний раз за белорусский клуб он играл в сезоне 2008/2009 годов, когда провел пять матчей в Кубке Беларуси за "Керамин". Старший из братьев Костицыных сыграл за сборную Беларуси по хоккею 159 матчей, забросил 40 шайб. В НХЛ на его счету 398 поединков, в которых набрал 222 очка (103+119), в КХЛ — 306 матчей, 186 очков (81+105).

Братья Костицыны играли вместе в КХЛ за "Торпедо" из Нижнего Новгорода в начале сезона 2015/2016 годов.


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