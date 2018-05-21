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В Беларуси католических священников массово вызывают в военкоматы

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  • 21.05.2018, 18:43
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По словам ксендза из Гродно, такое на его памяти происходит впервые.

Около 20 учащихся католической семинарии в Гродно и молодых священников-граждан Беларуси, которые служат на Гродненщине, получили повестки с требованием явиться в военкоматы.

Об этом в комментарии корреспонденту Krynica.info рассказал ксендз-каноник Антоний Гремза, пастырь молодежи Гродненской епархии.

«Такое в первый раз. Первый раз, чтобы так», — отметил он.

По его словам, все необходимые списки учащихся и молодых священников с просьбой об отсрочке были присланы в военные комиссии еще в прошлом году.

«Еще нет информации, есть ли отсрочка, или нет, но всех вызывают в комиссии. Неизвестно, что будет дальше и что стало основанием. Ждем до сих пор ответа», — подчеркнул ксендз-каноник.


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