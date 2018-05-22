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Израиль стал первой страной в мире, которая применила F-35 в бою

  • 22.05.2018, 11:22
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Армия Израиля первой применила в бою истребитель пятого поколения F-35, который был закуплен у США.

Командующий ВВС Израиля генерал Амикам Норкин на конференции командиров ВВС в Герцлии объявил о том, что Израиль стал первой страной в мире, применившей истребитель пятого поколения F-35 Адир в условиях реальных боевых действий, передает haaretz.com.

Норкин заявил: «ВВС ЦАХАЛа в 2018 году работают на 700 платформах - боевых самолетах и системах ПРО. Мы налетали более 170 тысяч часов за год. Мы стали первыми в мире, кто использовал F-35 для реальных атак».

По словам Норкина, F-35 Адир дважды применялся в боевых условиях. Норкин подчеркнул, что ВВС Израиля «действуют во всех уголках Ближнего Востока».

Заказав в США 50 и получив уже девять подобных машин, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке.

Норкин добавил, что системы ПРО «Железный Купол» и «Праща Давида» демонстрируют 85% успешного перехвата ракет.


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