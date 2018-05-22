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Siri получит совершенно новый голос

  • 22.05.2018, 14:50

Об этом Siri сама рассказала журналистам.

Компания Apple в предверии ежегодной конференции для разработчиков WWDC рассказала, что голосовой помощник Siri получит совершенно новый голос. Об этом рассказала сама Siri на вопрос журналистов «Эй, Siri, расскажи мне о WWDC». Об этом пишет The Next Web.

Издание отмечает, что таким образом Apple пытается подогреть интерес к предстоящей конференции. Помимо этого, Siri говорит, что получит новый дом, однако пока неизвестно, какие именно изменения произойдут с голосовым помощником.

Судя по всему, речь в сообщении идет о новой модели умной колонки HomePod, которая сделана из матового пластика и динамиками, прикрытыми сеткой.

Издание отмечает, что Siri очень сильно отстает от аналогичных Google Assistant и Alexa, поэтому Apple давно ведет разработки по улучшению голосового помощника.


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