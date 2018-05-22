Siri получит совершенно новый голос
- 22.05.2018, 14:50
Об этом Siri сама рассказала журналистам.
Компания Apple в предверии ежегодной конференции для разработчиков WWDC рассказала, что голосовой помощник Siri получит совершенно новый голос. Об этом рассказала сама Siri на вопрос журналистов «Эй, Siri, расскажи мне о WWDC». Об этом пишет The Next Web.
Издание отмечает, что таким образом Apple пытается подогреть интерес к предстоящей конференции. Помимо этого, Siri говорит, что получит новый дом, однако пока неизвестно, какие именно изменения произойдут с голосовым помощником.
Siri may have revealed plans for new HomePod at WWDC. https://t.co/qWMJDzcoxr— The Apple Post (@TheApplePost) 21 мая 2018 г.
Судя по всему, речь в сообщении идет о новой модели умной колонки HomePod, которая сделана из матового пластика и динамиками, прикрытыми сеткой.
Издание отмечает, что Siri очень сильно отстает от аналогичных Google Assistant и Alexa, поэтому Apple давно ведет разработки по улучшению голосового помощника.