Siri получит совершенно новый голос 22.05.2018, 14:50

Об этом Siri сама рассказала журналистам.

Компания Apple в предверии ежегодной конференции для разработчиков WWDC рассказала, что голосовой помощник Siri получит совершенно новый голос. Об этом рассказала сама Siri на вопрос журналистов «Эй, Siri, расскажи мне о WWDC». Об этом пишет The Next Web.

Издание отмечает, что таким образом Apple пытается подогреть интерес к предстоящей конференции. Помимо этого, Siri говорит, что получит новый дом, однако пока неизвестно, какие именно изменения произойдут с голосовым помощником.

Siri may have revealed plans for new HomePod at WWDC. https://t.co/qWMJDzcoxr — The Apple Post (@TheApplePost) 21 мая 2018 г.

Судя по всему, речь в сообщении идет о новой модели умной колонки HomePod, которая сделана из матового пластика и динамиками, прикрытыми сеткой.

Издание отмечает, что Siri очень сильно отстает от аналогичных Google Assistant и Alexa, поэтому Apple давно ведет разработки по улучшению голосового помощника.