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Ученые выбрали идеальный овощ для продления жизни

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  • 24.05.2018, 14:19
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Эксперты советуют употреблять этот овощ три раза в неделю.

Употребление перцев побуждает организм усиленно усваивать каротиноиды – растительные пигменты, ответственных за ярко-красные, желтые и оранжевые оттенки кожицы плодов и содержание в них витамина С, пишет сайт healthyliving.com.ua. Эти вещества значительно укрепляют организм, повышают его устойчивость к заболеваниям и способности к восстановлению

Каротиноиды имеют большое значение для здоровья легких: эти вещества способны улучшать состояние человека при респираторных заболеваниях, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), о чем сообщили изданию Express эксперты - медицинский консультант Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу.

В своем интервью изданию они посоветовали употреблять от трех до четырех перцев в неделю, сырых или приготовленных без большого количества жира.

«Красные перцы содержат высокий уровень антиоксидантного бета-каротина и богаты фолиевой кислотой, витаминами A и E. Зеленый перец - лучший источник лютеина и зеазантина: это два каротиноида, которые важны для хорошего здоровья глаз. Желтый перец богат витаминами B1 и B3, которые помогают выделять энергию из пищи», - отметили при этом специалисты.

Эксперты посоветовали обращать внимание на качество плодов и выбирать перцы с твердыми стенками.


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