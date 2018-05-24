закрыть
24 мая 2018, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Вместе с Венесуэлой и Албанией: Беларусь попала в топ-10 по атакам фишеров

  • 24.05.2018, 17:24
  • 1,023

Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии.

По этому параметру Беларусь оказалась на седьмом месте в мире, свидетельствуют данные отчета компании по результатам первого квартала текущего года.

Соседи нашей страны — Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.

Компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей от общего числа установивших продукты «Лаборатории Касперского».

Чаще всего фишеры маскируются под популярные сервисы: запускают поддельные страницы Facebook, пишут сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или разрабатывают копии популярных криптовалютных ICO.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.


популярное за неделю

Мнение

Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников
Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!»
Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!» Леонид Кулаков
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк