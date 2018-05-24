Вместе с Венесуэлой и Албанией: Беларусь попала в топ-10 по атакам фишеров 24.05.2018, 17:24

1,023

Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии.

По этому параметру Беларусь оказалась на седьмом месте в мире, свидетельствуют данные отчета компании по результатам первого квартала текущего года.

Соседи нашей страны — Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша — в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.

Компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей от общего числа установивших продукты «Лаборатории Касперского».

Чаще всего фишеры маскируются под популярные сервисы: запускают поддельные страницы Facebook, пишут сообщения «от имени» Telegram, предлагают «компенсацию» за блокировку мессенджера или разрабатывают копии популярных криптовалютных ICO.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.