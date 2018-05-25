В Гродно косуля сбежала из зоопарка и гуляла по центру города 3 25.05.2018, 14:59

Животное вернули в вольер.

Гродненский телеканал «Гродно Плюс» разместил на сайте видео: по городу смело гуляет косуля. Животное не пугается ни звука машин, ни человека, который снимает, а подходит еще ближе к камере, пишет kp.by.

- Ты, дурилка, откуда? - ласково спрашивает мужчина на видео и протягивает руку ближе к косуле. - Ты, жулик.

Оказалось, что животное убежало из гродненского зоопарка. Но работники вовремя спохватились и уже вернули сбежавшую косулю назад. Да еще и подремонтировали вольер.

- Охрана, обнаружив пропажу этого любопытного животного, тут же нас уведомила. Мы скоордировались с сотрудниками МЧС и УВД. Обнаружили косулю на улице Доватора. Ее удалось поймать и доставить назад в зоопарк. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вольер работники привели в порядок: все бреши ликвидированы, - пояснил областной газете «Гродзенская праўда» замдиректора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.