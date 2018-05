В Минске выберут группу, которая выступит на самом большом фестивале Украины 25.05.2018, 22:57

Белорусов впервые пригласили принять участие в фестивале Atlas Weekend.

В конце апреля организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend предложили группам из Беларуси поучаствовать в программе Atlas Weekend Talents. Впервые организаторы пригласили принять участие в отборочном туре для выступления на фесте и белорусов. И вот уже 31 мая в Re:public пройдет финал отбора и официальное пре-пати Atlas Weekend, передает kyky.org.

За право выступить на одной из сцен фестиваля поборются пять коллективов: AKUTE (Могилев), NIZKIZ (Могилев), Intelligency (Минск), Groove Dealers (Минск), BEZ.NOT (Могилев). Специальными гостями концерта станут две украинские группы из Киева: VAGABOND SPECTER и BAHROMA. А голосовать за лучшую белорусскую группу, которая отправится покорять Киев, можно будет прямо на концерте. Вход на концерт свободный.

Atlas Weekend

Фест пройдет с 3 по 8 июля в Киеве. Это шесть дней музыки, вечеринок и сюрпризов. Притом 3 июля на мероприятие будет бесплатный вход абсолютно для каждого! Зрителей ждет семь сцен и более 250 участников, в числе которых настоящие легенды мирового уровня: The Chemical Brothers, LP, Tom Odell, Lost Frequencies, Nothing but Thieves, Kadebostany, а также топовые артисты Украины – Бумбокс, 5’Nizza, Pianoboy, Сергей Бабкин, ДахаБраха, Dakh Daughters, Пошлая Молли, KADNAY, Pianoбой, The Gitas, ЛУНА и другие.

Кроме музыки

На территории опен-эйра будет более 30 развлекательных зон: луна-парк для взрослых, арт-парк с инсталляциями и световыми объектами; множество лаундж-зон, в том числе пляж, два фудкорта, зона фирменного мерча и целый сад с тематическими фотозонами.

Также планируются общие проекты с дружественными фестивалями «Джаз Коктебель», ГОГОЛЬFEST, Z-Games, Kyiv Lights Festival, которые представят свою авторскую увлекательную программу. Кроме этого, в рамках Atlas Weekend пройдет большой маркет украинских брендов «Всі. Свої».

Кемпинг-зона

Чтобы проникнуться атмосферой фестиваля и заодно сэкономить, можно будет поселиться в палаточном городке на охраняемой территории. Абонемент в палаточный городок действителен только при наличии билета или абонемента на фестиваль Atlas Weekend. Все необходимое снаряжение для комфортного проживания можно будет арендовать на месте или привезти с собой.

Для детей

Для детей до 12 лет вход на фестиваль во все дни в сопровождении родителей – бесплатный! Также Atlas Weekend открывает площадку для самых маленьких гостей фестиваля, которая будет работать с 12:00 до 21:00. С детьми будут играть веселые аниматоры-супергерои, также будет работать профессиональная и опытная няня с огромным выбором интересных и безопасных игрушек.

Билеты на Atlas Weekend можно (купить https://www.kvitki.by/rus/bileti/festival/muzyka/festival-atlasweekend-2018-253528/) прямо в Беларуси.