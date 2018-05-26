Как работать лучше, не тратя больше времени 26.05.2018, 10:40

Полезные советы для трудоголиков.

Большинство людей работают с 9 утра до 18 часов вечера. С годами труд превращается в рутину, и неизбежно встает вопрос о росте производительности. Эти методы от издания Entrepreneur помогут повысить ее.

Отслеживайте свое время

Отслеживание позволяет узнать, сколько времени вы потратили на выполнение каждой задачи. Еще подсчитайте, сколько времени вы потратили на проверку уведомлений в телефоне. Исследователи обнаружили, что если людям требовалось носить шагомер, то пройденное ими за день расстояние увеличивалось в среднем на 1,6 км в день, а уровень их активности вырастал на 27%. Существует множество инструментов для отслеживания скорости выполнения бизнес-процессов. Пользуйтесь ими.

Переключайтесь каждые 90 минут

Некоторые люди часами могут делать одно и то же дело, например: отвечать на электронные письма, звонки по телефону или заниматься другой рутиной. Согласно исследованиям, мозг может сосредотачиваться на одной задаче в течение 90−120 минут, дальше ему требуется перерыв или смена деятельности.

Поспите немного

Согласно еще одному исследованию, 20-минутный сон днем может сделать вас продуктивнее. Небольшой сон перезаряжает, освежает, оживляет тело и мозг. Неудивительно, что Google, Pfizer, Procter&Gamble установили в офисах специальные гаджеты для сна сотрудников.

Работайте при естественном свете

Установлена связь между воздействием дневного света на рабочем месте и сном, активностью и качеством жизни офисных сотрудников. Работающие при дневном свете спали в среднем на 46 минут больше ночью и говорили о том, что их жизнь лучше по сравнению с клерками, которые трудились в офисах без окон. Последние также заявляли о проблемах со сном.

Если в вашем офисе нет окон, то купите лампы, которые имитируют дневной свет. Если это не поможет, то подумайте об удаленной работе или той, где вы сможете погреться на солнце.

Увеличьте скорость интернета

Группа аналитиков из Бостона установила, что чем выше скорость интернета в городе, тем выше его ВВП на душу населения. Если у вас все еще медленный интернет — выберите другого провайдера.

Создайте атмосферу природы

Исследования показывают, что индивидуальная работа на открытом воздухе более продуктивна, чем в помещении. Деревья и скалы вдохновляют и повышают производительность. Но не все могут работать на природе. Решить проблему можно за счет растений на рабочем месте. Они снижают уровень стресса, делают вас немного счастливее и тоже повышают производительность.

Планировать день накануне вечером

Список задач позволяет сконцентрироваться на важных целях. Их достижение улучшает ваше настроение и делает ещё более продуктивным. План действий снимает тревогу. Исследование показывает, что люди, которые создают план, обычно придерживаются его. Участникам одного из исследований требовалось написать отчет об отпуске через два дня после Рождества. Одной группе надо было указать, где и как они собираются писать отчёт, а другой — просто написать отчет без плана его написания. 71% составивших план отправили его исследователям, а среди тех, у кого не было плана по написанию отчета, его сдали только 32%.

Радуйтесь!

Исследование Университета Уорвика показало, что счастье делает людей на 12% более производительными. «Мы показали, что более счастливые субъекты более продуктивны. Этот вывод установлен в четырёх разных экспериментах. Исследование рекомендовано для руководителей различных организаций. Цель — сделать рабочие места сотрудников более эмоционально здоровыми», — отметил один из исследователей доктор Еугению Прото.

Если вы хотите стать счастливее, то начните с заботы о себе. Делайте упражнения, медитируйте, ешьте здоровую пищу, будьте благодарны другим людям, окружите себя оптимистами.

Пообедайте с друзьями

Исследования показывают, что сотрудники, которые проводили обед с другими коллегами, в течение недели были на 36% продуктивнее и на 30% меньше испытывали стресс. Общение помогает освежить голову и расслабиться, получить новый взгляд на проблему. Крупные компании, например Google, создают свои офисы в форме университетских городков, что позволяет сотрудникам больше взаимодействовать друг с другом в течение дня.

Если вы работаете на фрилансе, то позвоните друзьям и сходите на обед с ними.

Смотрите YouTube

Доктор Брент Кокер из Университета Мельбурна обнаружил, что те, кто просматривает сайты в интернете во время работы, более продуктивны, чем другие, которые этого не делают. «Люди нуждаются в небольшом отдыхе, чтобы восстановить свою концентрацию», — отметил ученый. Небольшое время в интернете повышает производительность на 9%. Те, кто не отвлекается на всемирную сеть, не показали такого результата. Можете посмотреть смешные ролики на YouTube или видеоуроки, которые повысят вашу эффективность.

Установите температуру на уровне 21−22 градусов Цельсия

Исследование Хельсинкского технологического университета говорит, что производительность труда увеличивается при температуре 21−22 градуса Цельсия. Если в помещении холодно, то работники делают больше ошибок.

Устраните беспорядок на рабочем столе

Исследование Принстонского университета нейронауки говорит, что беспорядок влияет на производительность. Мозг человека отвлекается на мелочи и препятствует концентрации на задаче. Решение: рабочее место должно быть чистым и организованным. Взяли что-то — верните на место после использования.

Используйте однозадачность

«Мозг не может быть одновременно в двух местах, что люди называют многозадачностью. На самом деле это быстрое перемещение между разными задачами», — говорит автор книги «Сделать больше» Девор Зак. Переключение между задачами снижает производительность на 40%.

Это означает, что нашей голове лучше работается над решением одной задачи. Для концентрации устраните шум, отключите почтовые уведомления и другие отвлекающие факторы хотя бы на 15 минут для спокойного размышления.

Послушайте музыку

Шум может отвлекать от работы, но «правильный» шум может повысить производительность. Установлено, что музыка помогает сосредоточиться при работе над повторяющимися задачами.