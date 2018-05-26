Татьяна Войтович: Я чувствую себя победителем! 1 26.05.2018, 10:57

Татьяна Войтович

Гродненский областной суд поставил последнюю точку в истории жертвы карательной психиатрии из Новогрудка.

Сегодня исполнилось ровно полгода со времени освобождения из Гродненской психбольницы фельдшера-лаборанта больницы в Новогрудке, врача-валиолага Татьяны Войтович, куда с применением силы ее привезли милиционеры. За это время ей пришлось пройти тернистый путь по множеству чиновничьих кабинетов и инстанций, чтобы доказать незаконность диагноза о психиатрическом заболевании, передает «Радыё Рацыя».

Женщина считает, что все произошло из-за ее борьбы с коррупцией и чиновничьим беспределом во власти.

- Чего вы добились за полгода в восстановлении своего имени и гражданского статуса?

- Удалось показать и доказать неправомерность деятельности, точнее, бездействия судей разных уровней, связанного с нарушением процессуальных прав - а у меня было 6 судов. По результатам проверки Генпрокуратура страны установила, что «Войтович была принудительно помещена в психиатрический стационар». Поэтому должны быть наказаны все должностные лица, совершившие неправомерные действия. Прежде всего главный врач Новогрудской центральной больницы Силич Александр Иванович. Он постоянно домогался меня, унижая и оскорбляя. Кричал «Я тебя сгною за решеткой, твой родной дом психушка!» Это была месть за обнародование его многомиллионных хищений.

- А что же можно воровать в больнице?

- Начиная от элементарного топлива до незаконного платного лечения и проведения платных же обследований на УЗИ. Он обманывал людей, клал в карман бешеные суммы. Это подтвердил Госконтроль, которому дали поручение от имени главы администрации Лукашенко Кочановой, куда я вынуждена была обратиться как к последней инстанции. Ему еще тогда должны были впаять срок, который местный Следственный комитет заменил на административный штраф. А по поводу меня цинично записали, что если, мол, Войтович так болезненно следит за своими и чужими правами, то нужно проверить ее психическое здоровье.

А дальше была сплошь мафиозная порука от руководителя областного отдела здравоохранения Стрижака, который игнорировал указания тогдашнего министра здравоохранения меня трудоустроить и взять под строгий контроль работу Новогрудской ЦРБ. Вплоть до сегодняшнего председателя Новогрудского райисполкома Маркевича, который никак не реагировал на неправомерные действия своих подчиненных и милиционеров. Тот просто на все махал рукой...

- Вы чувствуете себя победительницей сейчас?

- Безусловно!

Правозащитница Екатерина Садовская полгода сопровождала Татьяну Войтович в ее походах по чиновничьих кабинетах и судах.

- Я убедилась, что на местах теперь созданы «вертикальные» мини-государства, которые, ощущая безнаказанность, творят дикий беспредел. Из-за круговой поруки добиться их вскрытия неимоверно трудно. А тем более - справедливого наказания! Тем не менее, имеем на руках официальный ответ Генпрокуратуры: «Во время рассмотрения Вашего обращения установлено отсутствие достаточных оснований для направления Вас на принудительное лечение. В связи с чем прокурору Гродненской области поручено провести соответствующую служебную проверку». В переводе на нормальный язык - начать уголовные дела в отношении лиц, организовавших в отношении Татьяны Войтович психиатрические репрессии, незаконно поместив ее 1 ноября 2017 года в психиатрическую больницу Гродно.

Кстати, считаю, что все стало возможно и потому, что сказанный Силич наворовал такие миллионы, что сумел всех купить. И это особая черта сегодняшних чиновников - от денег сходят с ума.

- А имеет ли такая власть право на существование?

- По крайней мере, не имеет перспектив, поскольку жадные чиновники доведут страну до гражданской войны, так как население не может терпеть. Что показали хотя события прошлого года по «тунеядцам»...

Ситуацию прокомментировал координатор правозащитного форму «Свободу политзаключенным!», сопредседатель Партии БХД Павел Северинец:

- В ситуациях, связанных с карательной психиатрией, как правило, редки случаи, когда человеку удается хотя бы отбиться. Чаще из «психушки» выходят с клеймом на всю жизнь. Татьяна билась за свое достоинство с библейскими силой и упорством. И только ей удалось так быстро отбиться от адской машины карательной психиатрии и восстановить имя! Спасибо и тем, кто боролся за нее, так как это была команда из правозащитников, общественных активистов и журналистов, которые озвучивали эти факты.

И вот урок каждому активисту - нет стесняйтесь и ни в коем случае не молчите! Потому что в абсолютном большинстве случаев власть старается истреблять людей вот таким способом...