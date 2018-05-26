Российский бизнесмен Потапенко: Это уже не смешно 26.05.2018, 11:24

Россиянам в шестой раз обещают войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Российская экономика при новом правительстве попытается совершить прыжок через пропасть с неизвестным результатом. Такое мнение высказал российский предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью "Русскому монитору".

"У прыжка есть два исхода: либо вы перелетите, либо нет. Пока что мы летим мимо. Нам уже в шестой раз за последние 17 лет рассказывают о том, что мы войдем в пятерку крупнейших экономик мира, и это на самом деле уже не смешно, ведь мы ни разу не поднимались выше восьмого места. И то на восьмом месте Россия оказалась не благодаря экономике, не благодаря усилиям, а благодаря международным конфликтам", – отметил он.

По словам предпринимателя, от "нового-старого правительства" России никто ничего не ждет, за исключением близких к власти бизнесменов.

"Никаких реформаторов в правительстве нет, не было и не может быть, как, впрочем, их и не было последние 20 лет. Никаких реформ у нас не проводится уже 20 лет, мы просто "сидим на игле" и пытаемся переждать шторм, при этом нас сильно бьет головой об стенки", – подчеркнул он.

Потапенко добавил, что несмотря на уверения властей, что в ближайшие шесть лет налоги в РФ расти не будут, поборы с граждан увеличатся.

"Когда они говорят, что налоги подниматься не будут, это означает, что вас будут "дрючить" по-другому... У нас в стране есть более 70 нетарифных сборов, поэтому задача любого чиновника – создать через свое ведомство огромный поток денег... Не изменяя Налоговый кодекс, многие вещи можно обложить 13-процентным налогом. К примеру, ваша машина стоит во дворе, значит, вы получаете нематериальную выгоду, поэтому 13% "зачехлите" в доход нашего любимого государства... Смотрите, как элегантно я наполнил бюджет, даже не меняя никаких законов", – пояснил он.

7 мая в Москве состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. В указе о стратегических задачах развития страны до 2024 года, который Путин подписал сразу после инаугурации, декларируется план выведения России в пятерку ведущих стран мира по величине ВВП.

Российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов подсчитал, что начиная с 21 ноября 2007 года подобное обещание прозвучало в седьмой раз.