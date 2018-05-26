Работники минского казино: Нас выкинули на улицу ничего не объяснив 11 26.05.2018, 18:21

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Фото: tut.by

Сотрудники обанкротившегося казино остались без работы и зарплаты.

Два десятка сотрудников сети казино «У Адмирала» вчера пришли в Минтруда с требованием разобраться в ситуации, в которую они попали, пишет tut.by.

«Нас выкинули на улицу! 18 мая всем работникам выслали уведомления о банкротстве. А 21 числа мы пришли на работу и нам сообщили, что казино закрыто», — рассказывает одна из работниц Ольга. И все бы ничего, если бы людям выплатили зарплату. Но они не получили расчет за апрель и частично за май. Журналисты пообщались с работниками казино.

Работники: «Нас выкинули на улицу, не показали никакого документа, не объяснили, в чем дело»

Сеть казино «У Адмирала» состоит из двух заведений. Одно из них располагалось в столичной гостинице «Орбита», второе — в Гомеле. Сейчас они оба закрыты. Однако ни на сайте сети, ни на страницах в соцсетях об этом нет ни слова. Даже сами сотрудники казино о закрытии ничего не знали до 18 мая, а уже 21 мая на дверях появилась табличка «закрыто».

— 21 числа в 8 утра нас всех собрали в казино «У Адмирала» и объявили, что мы банкроты. Причина — нет денег на аренду, налоги, — описывает ситуацию Валерий Михайлин, менеджер казино. — Гендиректор Татьяна Михалюк сказала, что 18 числа подала документы на банкротство и разослала нам всем уведомления об этом. Но они никому не пришли. 19 и 20 мая мы еще работали. Были игроки.

Мужчина говорит, что им уже давно задерживали зарплату. А за апрель и часть мая и вовсе не выплатили.

— Если раньше мы получали деньги 14 числа, то потом все сдвинулось на 20-е, потом на 25-е, 29-е. В мае нам выплатили зарплату за март, — продолжает Валерий Михайлин. — Гендиректор объясняла это тем, что собираются деньги на аренду, просила подождать, потерпеть. Все входили в положение и ждали.

— Нас выкинули на улицу! Не показали никакого документа, не объяснили, в чем дело, — возмущается сотрудница казино Ольга. — Нам сказали, что мы можем уволиться по соглашению сторон и забрать трудовые. Но нам ведь должны зарплату за два месяца. Мы не можем забрать трудовые, потому что ждем начисления денег, мы не можем устроиться на работу, потому что трудовых нет. Замкнутый круг. Из казино вывозят оборудование и мебель. Деньги от их продажи могли бы пойти на выплату нам зарплат. Люди в отпуск сходили в апреле, но отпускные так и не получили. Те, кто в декрете, не получили пособия. Директор казино — пенсионерка. Как она будет рассчитываться? Кому-то перечислять по 10−20 рублей в месяц?

Сотрудники казино рассказывают, что часть людей уволилась по собственному желанию.

— Вероятно, с ними какие-то расчеты произвели. Не думаю, что они просто так ушли, — говорит Ольга. — Уволилась вся бухгалтерия и офисные работники. Думаю, руководство знало, что мы скоро закроемся. Но никому ничего не сказало.

Работники гомельского казино оказались в такой же ситуации. Сегодня они написали заявление в прокуратуру.

Общаться со своими работниками гендиректор намерена только через адвокатов.

Представители Министерства труда и соцзащиты посоветовали людям обратиться в суд и прокуратуру.

— За два месяца до принятия решения об увольнении работников наниматель должен их об этом уведомить. Уведомляют не о ликвидации, а об увольнении в связи с ликвидацией, — говорит представитель ведомства. — Есть два вида решения процедуры банкротства: по решению собственника имущества и по решению экономического суда. Если будет назначен временный управляющий по делу о банкротстве, будет составлен реестр кредиторов. Работники переходят в реестр кредиторов второй очереди — это те, перед кем есть задолженность по выплате зарплат, пособий, больничных и так далее. В этом случае погашение долгов будет производиться не в рамках законодательства о труде, а в рамках процедуры экономической несостоятельности.

Чиновник отметил, что сначала погашаются долги перед кредиторами первой очереди. До кредиторов второй очереди может очередь и не дойти.

— На сегодня ситуация такова, что в таких случаях только на процентов 40 удовлетворяются требования по заработной плате, — приводит статистику представитель министерства. — Сейчас в республике прорабатывается вопрос о том, чтобы ввести отдельное страхование на такие случаи. Чтобы работник был застрахован и мог получать свой средний заработок еще 3−6 месяцев.

Представитель ведомства отметил, что даже по решению суда иногда взыскать деньги с нанимателя очень сложно.

— Человек обращается в суд, ему выдается исполнительный лист, он его предъявляет судебному исполнителю в органы принудительного исполнения. Затем он начинает работать — описывать имущество, продавать его на аукционе… Это очень длительно и болезненно.

В Минтруда отметили, что увольнение сотрудника не освобождает нанимателя от выплаты сумм, причитающихся ему при увольнении. В течение трех месяцев человек вправе обратиться в суд о взыскании.

— Трудовую книжку не забирать смысла нет, — заверил представитель ведомства. — Но в суд о взыскании зарплаты может обратиться и еще не уволенный сотрудник. Можно подать иск, чтобы наложили арест на имущество или денежные средства, находящиеся на счете нанимателя.

После беседы с чиновниками работники казино отправились подавать заявление в суд и прокуратуру.