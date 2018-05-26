90% жителей Литвы: Cтрана выиграла от членства в ЕС 26.05.2018, 20:13

В пользе членства своей страны в ЕС уверены 67% жителей Евросоюза.

90% опрошенных жителей Литвы считают, что страна выиграла от членства в ЕС, показал последний опрос Eurobarometеr. Об этом сообщает delfi.lt.

В пользе членства своей страны в ЕС уверены 67% жителей ЕС, это самый высокий показатель с 1983 года, когда такой опрос проводился впервые.

В Эстонии такого мнения придерживаются 86%, в Латвии — 70% опрошенных. Членство в ЕС в Литве хорошим делом считают 67%. В ЕС в среднем членство своей страны в блоке хорошим делом считают 60% опрошенных, в Эстонии — 69%, в Латвии — 52%.

Положительнее всего членство своей страны в ЕС оценивают жители Ирландии, где 81% опрошенных считают его хорошим делом, а скептичнее всего к членству в ЕС относятся жители Великобритании и Греции, где соответственно 23% и 21% жителей назвали его плохим делом.