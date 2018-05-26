Профсоюз РЭП встал на защиту работников гомельского казино 26.05.2018, 20:32

Сразу девять человек вступили в независимый профсоюз.

Сразу 9 работников гомельского казино «У Адмирала» пришли вчера в региональное отделение профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) за помощью, сообщает гомельская «Весна».

Казино «У Адмирала», которое располагалось в здании гостиницы «Турист», с 20 мая объявило о своей ликвидации. Со слов работников, их начальство не предупредило как того требует закон за два месяца о ликвидации, не выплатило причитающегося 3-х месячного пособия и кроме того, даже зарплату за апрель и май отказывается выплачивать.

- Задержки зарплаты были в последнее время регулярными, - рассказали на приеме у правового инспектора труда РЭП Леонида Судаленко сотрудники. - Гендиректор Татьяна Михалюк объясняла их необходимостью оплаты аренды и налогов. Но сейчас все серьезно - нам должны за апрель и май. А 20 мая директор нас собрала и поставила в известность, что 18 мая казино подало заявку на банкротство. Мол, у предприятия долг по аренде. Нам настойчиво предложили уволиться по собственному желанию и забрать трудовые.

У бывших сотрудников казино несколько претензий: не вовремя поставили перед фактом, не выплатили долг по зарплате, не выплатили выходное пособие. Общую сумму назвать не готовы - говорят, что при грубом подсчете каждому должны около 2 тысяч рублей. Число пострадавших – свыше 50 человек (большинство уволились сами, согласившись с предложением Михалюк).

Что послужило причиной долговой ямы, люди сказать затрудняются. По информации журналистов, собственник (закрывает аналогичное казино и в Минске https://charter97.org/ru/news/2018/5/26/291428/):

— Деньги куда-то ушли. Явно мы не обанкротились, выплатив какому-нибудь игроку выигрыш: сегодня ты выиграл в казино — завтра обязательно проиграешь. Клиентов стало чуть меньше - да. Но еще больше упали обороты, потому что люди пошли поскромнее. А где прежние? Кто-то сидит. Кто-то ушел в другие казино, которые намного богаче и круче, - у нас ничего в развитие не вкладывалось. Мы давно работали в режиме экономии.

С помощью профсоюзного юриста бывшие сотрудники казино подали в суд исковые заявления.