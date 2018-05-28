закрыть
28 мая 2018, понедельник, 10:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Эксперты составили рейтинг самых беспроблемных автомобилей

  • 28.05.2018, 7:40
  • 1,671
Фото с сайта carfax.com

Возглавил данный рейтинг седан Hyundai Accent (Solaris).

Специалисты составили рейтинг автомобилей, которые доставляют меньше всего проблем своим владельцам во время их использования, сообщают информагентства.

Возглавил данный рейтинг седан Hyundai Accent (Solaris). Оказывается, именно на Hyundai Accent (Solaris) владельцы жаловались реже всего, а также они практически не обращались за техническим обслуживанием.

На второй позиции расположился кроссовер Chevrolet Equinox, а бронзу списка завоевала Toyota Corollа.

Для составления рейтинга эксперты использовали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.


популярное за неделю

Мнение

Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип
Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников