Группа Die Antwoord даст концерт в Вильнюсе со скидкой для белорусов 5 28.05.2018, 13:24

Die Antwoord

Фото: Erika Goldring/FilmMagic/Getty Images

Мингорисполком трижды отказал музыкантам в выступлении в Минске.

7 августа в Вильнюсе в концертном зале Compensa состоится перенесенный из Минска концерт южноафриканской группы Die Antwoord. До 10 июня включительно белорусы могут приобрести билеты со скидкой 20%, пишет tut.by.

Весной 2018 года Мингорисполком трижды отказал в выдаче гастрольного удостоверения на концерт Die Antwoord в Минске. Сначала с возрастным ограничением 16+, затем еще дважды с рейтингом 18+.

Чиновники сослались на пункт 1.3 статьи 2015 Кодекса о культуре, предусматривающий отказ на основании «низкого художественного уровня исполнений». Беларусь стала единственной страной в СНГ и Европе, где запретили концерт коллектива.

— Die Antwoord очень хотели выступить в Беларуси. Только когда все возможные и невозможные варианты в нашей стране были исчерпаны, было принято решение о переносе выступления в Вильнюс со специальными ценами для белорусов, — говорит организатор минского концерта Павел Богданович.

Die Antwoord — известная во всем мире альтернативная группа из ЮАР, авторы провокационных клипов, чье творчество вдохновлено южноафриканским контркультурным движением ZEF. «Большинство людей живет бессознательно, так что приходится использовать искусство в качестве шокера, чтобы их разбудить», — объясняют свой подход к творчеству музыканты.

Концертный тур посвящен пятому студийному диску Die Antwoord «The Book Of Zef» (2017), который, как объявлено, станет последним в истории коллектива.