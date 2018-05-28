Солистка группы Shuma снялась в фильме по книгам Светланы Алексиевич 28.05.2018, 20:59

Премьера фильма состоится 31 мая, в день рождения нобелевского лауреата.

Продюсер Владимир Максимков снял мини-фильм «Праспяваць Алексіевіч», посвященный творчеству нобелевского лауреата. Премьера состоится 31 мая, в день рождения Алексиевич.

Как напомнил tut.by Владимир Максимков, недавно вышло собрание сочинений Светланы Алексиевич в переводе на белорусский язык. У Максимкова появилась идея: спеть прозу Алексиевич в форме народной импровизации (как будто бы это народная песня, баллада или молитва). С этим предложением продюсер обратился к Русе (солистка группы Shuma, которая в этом году удачно выступила на национальном отборе к «Евровидению»). Певица ответила согласием.

Снимал фильм сам Максимков при участии компании «Карамболь». Сумму, потраченную на съемки, продюсер не называет: «Бюджет — любовь к национальному искусству и языку», — говорит он.

ВИДЕО