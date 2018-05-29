10 самых быстрых американских автомобилей 29.05.2018, 18:20

Некоторые из этих авто претендуют на звание одних из самых быстрых в мире.

Вне всякого сомнения, родиной суперкаров является Европа. Если раньше в США, благодаря низким ценам на бензин, в моде были мощные, но прожорливые автомобили с большим объёмом двигателя и количеством цилиндров, то теперь ситуация изменилась, пишет avtodream.org.

Американцы научились делать экономичные автомобили с высокими техническими характеристиками, которые способны составить конкуренцию европейским суперкарам, таким как Porsche, Ferrari, Lamborghini и другим. Вот десятка самых быстрых автомобилей американского производства, некоторые из которых претендуют на звание одних из самых быстрых в мире:

10. Tesla P90D (250 километров в час).

Да, скорость Tesla P90D ограничивается отметкой в 250 километров в час, но этот электрический автомобиль имеет 762 лошадиных силы под капотом и способен разгонятся с места до сотни всего за 2,8 секунды.

9. Ford Shelby GT350 (290 километров в час).

В отличие от обычного Mustang, GT350 это просто ракета. 526 лошадиных сил 5,2-литрового V8 разгоняют этого жеребца с нуля до сотни за 3,7 секунды. А для водителей, которым не нужен кондиционер и прочие прелести увеличивающие вес автомобиля, существует трековая версия GT350R.

8. Chevrolet Camaro ZL1 (295 километров в час).

Chevrolet Camaro ZL1 с 580 лошадиными силами, 6,2-литровым V8, это один из самых грозных автомобилей на дороге.

7. Chevrolet Corvette Z06 (300 километров в час)

Chevrolet Corvette это легендарный автомобиль, но он никогда не был достаточно быстрым, чтобы считаться суперкаром. И только новое поколение смогло преодолеть отметку в 300 километров с час. 650 лошадиных сил разгоняют новый Chevrolet Corvette Z06 до сотни за 2,95 секунды, что довольно не плохой показатель в мире суперкаров.

6. Dodge Hellcat Challenger (320 километров в час).

Если вы любите американские мускулистые автомобили, то этот 707-сильный монстр, который может разогнаться с нуля до сотни за 3 секунды, вам определённо понравится.

5. Equus Bass 770 (325 километров в час).

Впервые представленный в 2014 году на Детройтском международном автомобильном шоу Equus Bass 770 имеет вид классического мускулистого автомобиля. Большинство деталей его кузова выполнены из углеродного волокна и алюминия, а его 6,2-литровый V8 с наддувом был позаимствован у Chevrolet Corvette.

4. Cadillac CTS-V (325 километров в час).

Предпоследний CTS-V был не плох, но в 2016 году Cadillac сделал эту модель ещё лучше. Это автомобиль водители называют четырехдверным Chevrolet Corvette, и они не преувеличивают. Потому что его 640-сильный V8 с наддувом был позаимствован у Chevrolet Corvette Z06, который инженеры Cadillac сделали ещё мощнее. От нуля до сотни этот красивый седан разгоняется за 3,7 секунды.

3. Dodge Hellcat Charger (330 километров в час).

Как и Cadillac CTS-V, большой четырехдверный Dodge Hellcat Charger позаимствовал свою силовую установку у своего двухдверного брата Dodge Challenger. Фактически, это самый быстрый серийный седан в мире. 707-сильный 6,2-литровый V8 с наддувом разгоняет этот автомобиль до сотни за 3,7 секунды.

2. Dodge SRT Viper (335 километров в час).

В Dodge SRT Viper используется двигатель V10 объемом 8,4 литра, развивающий 640 лошадиных сил, способный разгонять этот суперкар с места до сотни за 3 секунды. Имея максимальную скорость в 335 километров в час и цену, как у Mercedes-Benz S-Class, на рынке он может составить конкуренцию дорогущим Ferrari.

Было бы преступлением не поставить Hennessey Venom GT в верхнюю часть списка. Способный развивать скорость до 435 километров в час, этот автомобиль побил рекорд Bugatti Veyron и стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Благодаря своему 7,0-литровому двигателю мощностью 1,244 лошадиные силы он разгоняется до сотни всего за 2,5 секунды, вырывая ямы на асфальте.