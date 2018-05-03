Жители Зеленого Бора - чиновникам: Вывезите свинцовые отходы себе на подворья 3.05.2018, 12:56

Жители поселка под Ивацевичами пригрозили властям протестами.

Эмоционально прошло собрание жителей и чиновников в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района на Брестчине. Около этого поселка находится незаконная свалка из более 7,5 тысячи тонн свинцовых отходов с аккумуляторного завода, передает «Радыё Свабода».

Свалка отходов находится в сотнях метров от Зеленого Бора, места, которое оправдывает свое название, потому что буквально утопает в сосновом лесу.

Сьвінцовыя адходы каля пасёлка Зялёны Бор

Дышать рядом очень трудно: что такое 7 тысяч тонн свинцового пепла

Тысячи тонн отходов 3-го класса опасности были свезены под этот поселок и хранятся под открытым небом. Дышать там чрезвычайно трудно.

Площадка представляет собой асфальтированную территорию, принадлежащую местной дорожной службе, но сдавалась в аренду предпринимателям, и свозили незаконно сюда отходы из аккумуляторного завода в Белоозерске.

Адходы звозіліся сюды пад выглядам дабаўкі да асфальту

Согласно документам, предприниматели должны были вывозить отходы на единственное предприятие, которое перерабатывает подобные вещества в Беларуси и находится в Витебской области. Однако они в течение 2015-2017 годов складировали эти 7 тысяч тонн свинцового пепла в 20 километрах от завода, сэкономив тем самым сотни тысяч долларов. Против этих предпринимателей, один из которых находится в бегах, Следственный комитет в прошлом году возбудил уголовное дело.

Журналисты сумели подойти непосредственно к самой свалке этих отходов, которая представляет собой холмы бурого вещества с очень неприятным серным запахом. Через 20 минут здесь тянет на рвоту.

Дождями отходы, огражденные только забором с европоддонами, смываются непосредственно в лес. Деревья же за свалкой покрыты бурым налетом, таким же, как вещество на площадке. Некоторые деревья со стороны свалки начинают сохнуть.

Бяроза за звалкай пакрытая бурым налётам

Чиновники: нет денег на вывоз отходов

Вечером 2 мая в клубе поселкa Зеленый Бор состоялось собрание жителей и чиновников. Ранее жители собрали подписи под обращением с требованием убрать отходы из-под их городка, а также объяснить, почему это дело так медленно движется.

На собрание приехали заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук, Ивацевичский начальник этой же организации Станислав Матиевский, начальник Ивацевичского отдела по Чрезвычайным ситуациям Василий Бацкалевич, главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович. Вел собрание председатель Стайковского сельсовета и «депутат» Ивацевичского райсовета Николай Басалай.

Камісія чыноўнікаў прыехала тлумачыць людзям, якім чынам будуць прыбіраць адходы

Люди пришли подготовленные - время от времени поднимали плакаты, которые выставлялись уже на митинге против аккумуляторного завода в Бресте, который прошел 29 апреля. На одном из плакатов было написано «Мы хотим жить! Долой свинцовыe отходы из Зеленого Бора».

Дискуссия на собрании развернулась горячая - люди требовали убрать отходы от их городка немедленно. Чиновники же пытались объяснить, что ситуация непростая - перерабатывать эти отходы может только один завод в Беларуси, который находится в Толочине на Витебщине. Одну тонну отходов можно переработать за 200 рублей, кроме того, доставка в Витебскую область 7 тысяч тонн требует больших денег.

Чиновники объясняли, что в перспективе будут вестись судебные разбирательства, чтобы взыскать с завода деньги на утилизацию, а потом уже пусть завод взимает потери от предпринимателей.

Однако люди на собрании возмущались, не желали ждать окончания судебного разбирательства.

Людзі ня стрымлівалі эмоцыяў

«Уберите отходы из Зеленого Бора» - скандировала зал.

На собрании присутствовали и противники строительства аккумуляторного завода из Бреста, которые предложили чиновникам, чтобы они просили у председателя облисполкома Анатолия Лиса деньги, выделенные на празднование тысячелетие Бреста:

«Мы обойдемся и без этих пустых фейерверков и праздников. Возьмите эти деньги на вывоз свалки из Зеленого Бора», - предложили жители Бреста.

Люди - чиновникам: «Вывезите эти отходы себе на подворья»

Жители Зеленого Бора объясняли на собрании, что опасаются за здоровье своих детей, которые, коротая время, могут ходить и к опасной свалкe.

Однако один из чиновников предложил людям «провести разъяснительную работу с детьми, чтобы туда не ходили». Чиновник пояснил, что большого вреда здоровью эти отходы не нанесут, если к ним не будут люди ходить.

«Так возьмите машины и вывезти эти отходы себе на подворья, раз они не вредны!» - предложили жители Зеленого Бора на такое заявление.

Неизвестный в противогазe бросил чиновникам на стол мешок с отходами

Падчас выступу галоўурача невядомы прынёс на стол чыноўнікам торбачку з адходамі

Во время собрания произошел настоящий перформанс, когда неизвестный человек в противогазe и черном плаще зашел в помещение Дома культуры и демонстративно бросил на стол чиновникам полиэтиленовый пакет с отходами.

Заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук в этот момент улыбался, однако после того, как неизвестный ушел, сумку со стола убрал.

В конце собрания чиновники пообещали людям, что в течение 15 дней дадут письменные ответы на все вопросы, на которые не смогли ответить на собрании.

Пригрозили протестами

Люди же расходились недовольными и разочарованными.

«Собрание ничего не решилo», - говорили журналистам жители поселка.

Жыхары Зялёнага Бору не задаволеныя адказамі чыноўнікаў на іх пытаньні

Один из пенсионеров даже вспомнил недавние слова Лукашенко, когда тот высказывался по поводу событий в Армении:

«Лукашенко кричит, что там, за границей, люди поднялись на президента. Говорит, мол, боюсь, чтобы у нас такого не было. Вскоре и у нас будет такое!»