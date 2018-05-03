Жители минской Золотой Горки взбунтовались против уплотнения 2 3.05.2018, 16:59

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Минчане собирают подписи против многоквартирного дома от «Амкодора».

Общественное обсуждение объекта «Строительство жилого дома со встроенными помещениями и гаражом-стоянкой со сносом общежития по улице Гикало, 22а» заканчивается 5 мая, пишет tut.by.

Еще в апреле жители близлежащих домов начали собирать подписи против уплотнения района многоквартирным домом. Люди обеспокоены тем, что потеряют зеленые дворовые территории и детские площадки, а взамен получат «дикий автомобильный трафик» и новых жителей, для которых не предусмотрены места в существующих объектах социальной инфраструктуры — садиках, школах, поликлиниках.

Вечером возле здания общежития на Гикало, 22а собралось с десяток местных жителей. Люди подходили, знакомились, называли номера своих домов.

Леонид рассказал, что живет в бывшем совминовском доме № 24 на улице Берестянской. Здание как раз стоит за общежитием, которое находится в постоянном пользовании ОАО «Амкодор».

— До «Амкодора» тут был детский сад от завода «Ударник». Так пусть бы не сносили здание, а сделали в нем, к примеру, развивающий центр для детей. А хотят строить жилой дом на два подъезда и с парковкой на 75 машин! Когда тут начнут бить сваи, неизвестно, что может стать с нашим домом на Берестянской, фасад которого после усадки пошел трещинами. Старожилы объясняют это слабостью грунтов для такой постройки. Нет стопроцентной гарантии, что холм, в который хотят «врезать» парковку, в ходе строительства, не «поплывет» и процесс деформации не возобновится. Не сразу — так со временем. Что бы ни говорили проектировщики, людей не переубедить. Поэтому жители и обеспокоены тем, как поведет себя дом с началом этой стройки.

По словам Леонида, 120 жильцов с домов № 24 на Берестянской и № 20 на Гикало оставили подписи против строительства многоквартирного жилья вместо общежития.

Местная жительница Светлана высказала опасение, что ради строительства дома спилят большие деревья, которые растут во дворе общежития. Она привела в пример площадку возле 16-этажной новостройки на Платонова, 33, рядом с которой вырубили с полсотни деревьев под парковку.

Из-за деревьев здания общежития на Гикало, 22а почти не видно. Местные жители опасаются, что ради стоянки на 75 автомобилей все деревья вырубят. Такое уже было возле новостройки на Платонова, 33 — она совсем рядом, фото сделано с ее балкона.

Жители новостройки также выступают против строительства многоквартирного дома, поскольку на себе уже испытали все трудности уплотнения. Под обращением в районную администрацию уже подписалось 70 жильцов дома № 33 на Платонова.

— На эту территорию в 2016 году был разработан ПДП и новый жилой дом по Гикало, 22а туда не включен, — рассказала Екатерина, которая живет в новостройке. — Подтверждение этому факту мы получили из комитета архитектуры и градостроительства, куда направляли запрос. В ответе сказано, что «размещение жилого дома на указанной территории проектом детальной планировки района не предусматривается (предусмотрено сохранение общежития с модернизацией внешнего облика)». То есть как этот участок был предоставлен «Амкодору» для обслуживания общежития, так в новом ПДП за 2016-й год и остается.

В то же время комитет архитектуры и градостроительства, ссылаясь на то, что детальным планом предусматривается реконструкция территории жилого квартала Золотая Горка, в составе которого и расположено общежитие «Амкодора», рекомендует провести общественное обсуждение «в целях учета общественного мнения и определить целесообразность корректировки проектных решений».

Несмотря на это, Екатерина уверена: если вдруг на месте этого общежития в ПДП появляется жилой дом, то вся территория должна быть пересчитана на наличие мест в детских садах, поликлиниках, а также на озелененность. Также она указала на то, что при строительстве дома и автомобильной стоянки к нему вырастет автомобильный трафик во дворах, проезды которых на увеличение нагрузки никак не рассчитаны.

— Проезд к детскому саду № 111 станет не тупиковым, а сквозным. Это уничтожит и внутридомовые пространства, и детские площадки. Вдоль жилого дома по Гикало, 24/2 идет оживленная пешеходная дорога, которой пользуются все жители квартала. Люди идут в сторону школы № 19 (Золотая Горка, 18), детсада № 111 (Гикало, 20б), детской поликлиники № 1 (Золотая Горка, 17), площади Я. Коласа и остановок общественного транспорта. Вторая пешеходная дорога идет со стороны дома по Платонова, 33. Предполагаемое строительство жилого дома уничтожит все существующие пешеходные связи, — уверена Екатерина.

По словам активистов, уже собрано больше 400 подписей жителей домов с улицы Гикало, 20, 22, 24/2, с Берестянской, 24, а также Платонова, 33. Также больше пятидесяти подписей под обращением оставили родители детей, которые посещают детский сад № 111 — он расположен сразу за зданием общежития по Гикало, 22а.

Местные жители уже подготовили коллективное обращение с замечаниями и предложениями в адрес администрации Советского района, которая и проводит общественное обсуждение строительства многоквартирного дома.