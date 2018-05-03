Белорусским зубрам составят меню 3.05.2018, 20:20

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Стадо налибокских зубров накормят всем миром.

Стадо налибокских зубров всем миром накормят. В прямом смысле слова. Глобальный экологический фонд и Программа развития ООН, реализуя совместный проект «Ветландс», направленный на восстановление мест обитания видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, выделили немалые средства на приведение в порядок «столовых» для зубров. Полей и пастбищ в Республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский», входящем в национальную экологическую сеть Минприроды. Подробности выяснял sb.by.

Зубров в нашей стране подсчитали поголовно. Их, по словам заместителя начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Свидинского, 1.779. Треть от мировой популяции в дикой природе! Обитают они в 10 регионах нашей страны. Наибольшее количество — в Беловежской пуще и ее окрестностях: примерно семь сотен. Хватает зубров и в Осиповичском районе, и под Гродно: стада — под 300 — 400 особей. В Налибокской пуще лесных исполинов — около 80. Именно столько, сколько и должно быть, по подсчетам ученых из Национальной академии наук. Только разбрелись звери в поисках корма не только по самому заказнику — даже за его пределы. Выходят едва ли не к Воложину, пасутся возле Ивенца, а четверо и вовсе «прописались» в охотхозяйстве. Контролировать, замечает директор «Налибокского» Василий Гурков, такое разрозненное стадо трудно:

— Тяжело проводить селекцию, ветеринарные процедуры. Выловить конкретную особь, чтобы переселить ее в другой регион страны, — тоже проблема. Кроме того, мы научены горьким опытом, когда в 2011-м трех зубров застрелили прямо на поле в Воложинском лесоохотничьем хозяйстве. После этого была упорядочена территория заказника, расширены его границы. Если дальше мы будем идти вслед за зубрами, то дойдем до Кореличей, Новогрудка и Лиды. Только вот наша задача все же не бежать за ними, а удержать в заказнике.

В общем, там, где они никому не помешают. Где не станут объедать сельскохозяйственные угодья, лакомиться чужим сеном, рапсом, молодой кукурузой и зерном, принося многотысячный ущерб местным колхозам. Василий Гурков замечает, а руководители окрестных Воложинского и Столбцовского районов подтверждают: о потравах в их краях нынче, к счастью, речь не идет. Это слово применительно к зубру скорее известно в приграничных с Беловежской пущей колхозах Пружанщины. Но прикармливать зубра в заказнике «Налибокский» станут, конечно, и с оглядкой на этот фактор. А также — на экотуризм.

Да, путь и к сердцу зубра лежит через его желудок. Чтобы вернуть стадо в урочища, в которых оно должно «квартировать», хотят приманить деликатесами. Кто-то наверняка назвал бы увиденную здесь картину бесхозяйственностью. Натоптано, наломано, накрошено… Но это лучшее подтверждение тому, что зубру тут уютно. Специально для этих копытных на зиму было заготовлено 18 тонн сена — и нынче фактически не осталось и следа. Плюс в рационе зерновые (за сезон съедено 7 тонн), а также сочные и грубые корма, которые, к слову, смешиваются с ветпрепаратами. Только вот зубр — животное отнюдь не домашнее. Добывать пищу должен себе сам. Как корова, мирно пастись на лугу и щипать травку. Но…

— Когда в 1994 году зубры только заселяли Налибокскую пущу, здесь были отличные сенокосы, которые и обеспечивали животных естественными кормами, — замечают ученые. — Увы, эта территория вышла из хозяйственного оборота и покрылась древесно-кустарниковой растительностью. Стоит задача восстановить ее.

Работы по проекту, рассказывает заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, много. Привести в порядок необходимо около 170 гектаров заказника. Отремонтировать местную мелиоративную систему и тем самым немного осушить угодья. Закупить технику: проходимые тракторы, мульчеры, грабли и косилки. Все это будет делаться не только ради зубра — еще и для лося, благородного оленя, косули, коровы Геринга и даже для тарпановидной лошади, которую планируют завезти в нашу страну. Василий Гурков объясняет:

— С помощью такого разношерстного стада поддерживать кормовые угодья в порядке можно и без участия человека. Эти животные могут превратить участок в «выбритое пастбище». У них различные рационы питания, а значит, друг с другом за еду конкурировать не будут. Эффект должен быть виден уже через несколько лет. Если решим вопрос, сможем потянуть и 120, и даже 130 зубров.

Специалисты подсчитали: зубров в Беларуси могут быть тысячи, и на такие цифры вполне реально выйти за 10 — 15 лет. Но стоит ли? В НПЦ по биоресурсам объясняют: уже сейчас в нашей стране есть леса, где зубров на условный квадратный метр больше, чем нужно (в окрестностях Березинского заповедника, например). А это чрезмерная нагрузка на экосистему. Выход один — расселять. Только слишком уж дорогостоящее мероприятие. Тем не менее 15 лесных исполинов уже переехали на новое постоянное место жительства в Дятловский район.

— Места, где обитают зубры, как правило, друг от друга изолированы. Но для ученых важно убрать пространственные барьеры между популяциями, чтобы обеспечить так называемый дрейф генов. Поэтому принято решение создать на пути возможной миграции микропопуляции численностью 40 — 50 особей. Говоря по-простому, дятловское «стадо» — первый шаг к объединению зубров из окрестностей Гродно и Воложина. Очередная популяция, возможно, появится в Чериковском районе, — поделился перспективными замыслами ведущий научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Научно-практического центра Академии наук по биоресурсам Григорий Янута.