Дома будущего: как большие данные изменят рынок недвижимости 31.05.2018, 11:14

Цифровые технологии и Big Data совсем скоро заменят аналитиков и менеджеров на рынке недвижимости.

Передовые цифровые технологии генерируют новое качество жизни, формируют новые поведенческие модели, способы производства и использования материальных ценностей. Сегодня, например, по данным «Медиаскопа», 71% всех жителей России используют интернет. 40% транзакций уже происходят в онлайн, и это огромное число, пишет FORBES.

А онлайн-платежи за последние три года выросли с 20% до 40% в год. Активно формируется прослойка фрилансеров, чья деятельность в основном связана с информационной средой и IT-технологиями. Они могут полностью отдать себя своему занятию, где бы они ни находились, в любое время без привязки к офисному режиму.

Дальнейшее развитие технологий дополненной и виртуальной реальности, технологии самой связи, например, передача информации путем телепортирования, приведет к тому, что начнут появляться мини-офисы с полностью оборудованными виртуальными рабочими местами непосредственно в жилых комплексах. Человек будет приходить туда и проводить время, как в офисе. Оплачивать ему это рабочее место будет тот же работодатель, но при этом ему не нужно будет ехать/идти на работу, тратить на это время и деньги. Количество личного времени при этом увеличивается, лояльность к самой работе повышается.

От жилого комплекса к микрогороду

Все эти тенденции уже сегодня оказывают непосредственное влияние на коммерческую недвижимость. Например, в четвертом квартале 2017 года ввод в эксплуатацию многофункциональных жилых комплексов (МФК), где есть жилье, офисы и ретейл, в Москве почти вдвое превысил общий объем ввода за первые девять месяцев прошлого года. Причем эти цифры относятся к так называемым классическим МФК, то есть к тем, где количество основных функций не менее трех и они занимают не менее 20% площадей.

А сколько есть просто жилых объектов, где на первых этажах, в стилобате, создаются сопутствующие торгово-сервисные функции, где размещают свои мини-офисы небольшие компании и коворкинги, которых не учитывает статистика компаний-консультантов. В дальнейшем коммерческая недвижимость полностью сольется с жилой недвижимостью. А каждый жилой комплекс станет абсолютно автономным и превратится в своеобразный микрогород. Обособленность каждого жилого комплекса ведет к децентрализации городов. Люди смогут жить в абсолютно любом районе, получая все те же услуги, а стоимость жилья таким образом будет несколько выравниваться по сравнению с центром города.

Возможности Big Data и машинного обучения дают нам качественно новую аналитику спроса, что позволяет формировать качественно новые предложения. Сегодня нам уже доступно достаточно много информации о каждом человеке: его онлайн-интересы, какие-то транзакционные данные плюс часть информации из соцсетей. Это помогает компаниям, занимающимся digital-маркетингом, настроить выдачу рекламных материалов о том или ином проекте в соответствии с профилем потенциальной целевой аудитории. Далее уже дело техники — добиться с помощью эмоционального маркетинга принятия решения.

Сегодня digital-маркетологи говорят, что используют почти все имеющиеся каналы доступа к целевой аудитории и пора искать не новые возможности информирования, а менять продукт изнутри, создавать новые ниши. Основной триггер, который может остаться в маркетинге недвижимости, это лишь цена и имидж компании. Имидж компании будет играть, наверное, главенствующую роль, потому что благодаря той же диджитализации мы сейчас можем узнать отзывы о любой компании, не затрачивая слишком много времени. Доступность информации приводит к тому, что многие игроки с плохой репутацией достаточно быстро уходят.

Персональный диджитал

Что сможет Big Data в будущем? Сейчас компаниям доступно достаточно много, но далеко не все. Мы не получаем данные с фитнес-трекеров, мы не получаем данные с датчиков движения квартир, мы не получаем еще множества данных, которые являются личными данными и охраняются законом. Но при этом каждый человек, вполне возможно, в будущем сможет собрать для себя достаточное количество информации, чтобы оцифровать себя, сделать своего личного батлера, диджитал-помощника…

Его можно будет, например, озадачить поиском квартиры для покупки. И он, зная все интересы и необходимости, учитывая локацию, финансовое положение, место жительство друзей, работу и другие факторы, без труда подберет два-три самых идеальных варианта в течение нескольких минут.

Диджитал-девелопмент

Big Data помогает самим девелоперам получать данные о том, какая недвижимость необходима, какой метраж интересует людей, какие у них финансовые возможности. Полную аналитику рынка, смету, ТЗ на строительство объекта, уже учитывая все требования, можно будет получить буквально за короткое время, используя возможности искусственного интеллекта, который способен обработать огромное количество информации в выдать запрашиваемые данные. Таким образом, девелопмент становится набором прогнозируемых функций.

Уже не нужны будут аналитики, не нужны будут продукт-менеджеры, потому что за все это будет отвечать технология. Как анализ Big Data, так и различные другие автоматизированные алгоритмы. Загружаем актуальные данные и в результате получаем прогноз своих инвестиций.

Если говорить о временных рамках тотальной диджитал-революции, в том числе и в сегменте коммерческой недвижимости, то актуальным звучит прогноз Анатолия Левенчука, одного из главных экспертов в направлении высоких технологий и системной инженерии в нашей стране: «Будущее наступит раньше, чем вы ожидаете».