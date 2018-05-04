Одной птичкой - оба двигателя! 4 Алексей Рощин, Livejournal

4.05.2018, 22:16

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Версия с «птицей, попавшей в мотор» - откровенно дилетантская и идиотская.

Вот такие птички летают над сирийской пустыней. Смертельно опасные для российских самолетов! Странная история с "разбившимся" в Сирии очередным нашим истребителем Су-30СМ. Странная прежде всего тем, что "оба летчика погибли", при том, что официоз, как и всегда, яростно отрицает версию, что самолет был сбит.

Но как так? Версия Минобороны - что "в мотор попала птица". Трудно, конечно, поверить, что птицы так опасны для боевых самолетов 4-го поколения, но допустим. Однако - пилоты-то почему не катапультировались? Вон, над Турцией в 2015-м самолет ракетой воздух-воздух снесли - и то пилоты выбросились с парашютом. А тут - птица, и кранты?

Приходят в голову всякие экзотические варианты типа заложенной на борту мины или бомбы. Это бы объяснило, почему летчики даже не попытались спастись.

UPD. Впрочем, версия с "птицей, попавшей в мотор" является откровенно дилетантской и идиотской. По простой причине - у Су-30СМ 2 (два!) двигателя. Причем, как оно и написано в технических характеристиках, два двигателя приданы самолету... именно для повышения выживаемости. То есть конструктивно предусмотрено - если один двигатель вышел из строя, самолет вполне может лететь на одном оставшемся! Что ж получается - если виноваты птицы, то они, значит, попали одновременно в оба двигателя, практически синхронно? Что ж это за птицы такие...

Алексей Рощин, Livejournal